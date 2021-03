AMNEZIA ministrului Bode față de susținerile martorului care a ÎNGROPAT-o pe Elena Udrea și AFINITATEA politică a acestuia față de fostul demnitar PDL

Curtea de Apel București l-a audiat, luni, pe actualul ministru de Interne Lucian Bode, fost ministru el Economiei din timpul guvernului Ungureanu, în dosarul de mare corupție al Elenei Udrea, privind pretinse fapte de trafic de influență legat de contractele Hidroelectrica cu omul de afaceri Bogdan Buzăianu.

În fața instanței fostul demnitar ce asigura bunul mers al Energiei, Lucian Bode , a explicat în detaliu ce a făcut în scurta perioadă de timp de la numirea sa în cadrul cabinetului Ungureanu și până la căderea Guvernului prin moțiunea de cenzură din aprilie 2012.

După discursul liber al martorului atât instanța cât și procurorul DNA dar și avocații au adresat întrebări directe acestuia pentru rotunjirea unor părți ale declarației libere date de acesta.

Concret, DNA a dorit să afle și să se stabilească cu claritate dacă fostul ministru de la Economie, menține întocmai o serie de afirmații din declarațiile date anterior la Direcția Națională Anticorupție în care admitea că ar fi discutat punctual cu martora Anamaria Topoliceanu detalii punctuale despre contracte ale Hidroelectrica.

”Discutam acest subiect cu foarte multe persoane din guvern, din MJ, din Hidroelectrica. În acest context e posibil ca și Anamaria topoliceanu sa fi discutat cu mine....

Nu știu de ce spune Anamaria Topoliceanu că a discutat cu mine pe tema contractelor bilaterale și cu precădere cel privind Hidroelectrica.

Nu îmi amintesc să fi vorbit vreodată pe aceasta tema nici cu Elena Udrea.

DNA: în declarația de la DNA a spus în clar ca a discutat cu Topoliceanu. A spus ca a avut o întâlnire cu Topoliceanu cu care a discutat în registrul menționat.

Bode: Nu îmi retrag acele declarații. Am avut întâlniri cu Topoliceanu și am discutat pe tema acestor contracte.

Era vorba despre mandatul meu și ceea ce avea eu de îndeplinit pe contul conditionalitatilor FMI. Se poate observa ca la finalul mandatului mei parțial aceste obiective au fost îndeplinite.

In perioada scurtului meu mandat nu îmi amintesc să se fi prelungit prin acte adiționale contracte cu Hidroelectrica iar privind renegocierea clauzelor contractuale acestea trebuiau concretizate prin acte adiționale.

DNA: Cum s-a finanțat campania din 2012 la nivel local??

Nu cunosc cum s-a finanțat campania electorală pentru locale din 2012 la nivelul Bucureștiului.

DNA: a susținut candidatura elenei udrea ?

Am spus și atunci și spun și acum, in campania interna, majoritatea.orgwnizatiiloe di Ardeal in frunte cu emil boc au susținut candidatura doamnei elenei udrea la funcția de președinte al PDL. Eu eram la PDL Sălaj atunci și am făcut același lucru.

DNA: La Organizația Sălaj cum s-a realizat finanțarea??

Conform legii.

Avocat Udrea: e adevărată afirmația de la DNA: nu-mi amintesc ca după ce am fost numit ministru sa fi avut o discuție cu Ana Maria Topliceanu legat de contractele bilaterale” Sunt doua declarații contradictorii. Care este adevărul??

Mențin tot ce am spus pana acum.

Avocat Udrea: E posibil să fi vorbit cu ea în afara perioadei in care ați fost ministru??

Nu îmi amintesc când și in ce context să fi vorbit cu Anamaria Topoliceanu despre cele la care am făcut referire in declarațiile de la DNA.

Avocat: procuror : va sunat elena udrea ca sa o primiți pe Anamaria topokiceanu? Iar e a spus : nu-mi amintesc sa ma fi sunat Elena Udrea pentru acest lucru.

Nu era nevoie sa ma sune Elena Udrea pentru a o primi pe Topoliceanu la biroul meu. Nu era nevoie de intermediari.

Avocat: in acest context, de discuții aprinse pe fondul condițiilor FMI, dacă avea vreo relevanță sau dacă îl putea influența pe el sau altcineva o discuție cu Topoliceanu?

Nimeni nu m-ar fi putut influența in măsura in care mi-am asumat împreună cu prim ministrul asigurarea interesului statului roman legat de contractele Hidroelectrica”, s-a discutat în sala de judecată în timpul audierii actualului ministru de Interne.