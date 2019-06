Țânțarii au 'atacat' orașele și sunt extrem de periculoși. Specialist: 'Pot transmite infecția cu virusul West Nile'

Țânțarii au luat cu asalt mediul urban, cetățenii declarându-se nemulțumiți de modul în care autoritățile îi combat. Președintele Societăţii de Microbiologie, Alexandru Rafila, a declarat că în sezonul de vară, principala infecție pe care țânțarii o transmit este cea cu virusul West Nile, informează MEDIAFAX.

Preşedintele Societăţii Române de Microbiologie, dr. Alexandru Rafila, a declarat pentru MEDIAFAX, că în acest sezon principala infecție pe care țânțarii o transmit este cea cu virusul West Nile.

„De obicei, în acest sezon, țânțarii pot să transmită infecția cu virusul West Nile și acest lucru poate fi prevenit prin măsuri individuale pe care putem să le luăm, e bine să purtăm îmbrăcăminte care să protejeze cât mai bine părțile expuse, să folosim repelenți, adică substanțe care previn mușcăturile de țânțar”, a precizat dr. Alexandru Rafila.

Potrivit aceleiași surse, în ceea ce privește numărul pacienților ajunși la spital cu astfel de infecții nu putem vorbi de o creștere semnificativă până la acest moment.

„În această perioadă nu putem discuta despre un afront deosebit, dar se monitorizează infecția cu virusul West Nile și vedem în raportul pe care îl face Institutul Național de Sănătate Publică în fiecare săptămână”, a spus dr. Alexandru Rafila.

Preşedintele Societăţii Române de Microbiologie a mai subliniat că este important ca în această perioadă să fie eliminate toate sursele care ar putea constitui un cadru prielnic pentru înmulțirea țâțarilor.

„Ceea ce este foarte important, mai ales pentru persoanele care au gospodării să elimine toate sursele din toate locurile în care s-ar putea multiplica țânțarii, respectiv zone cu acumulări de apă, deșeuri, anvelope uzate, care de obicei duc la acumularea de apă, mai ales după ploi și este locul perfect pentru multiplicarea țânțarilor”, a menționat sursa citată.

Dr. Alexandru Rafila a mai spus că autoritățile locale trebuie să ia măsuri pentru dezinsecție în spațiile publice unde se pot multiplica: „Trebuie făcute periodic tratamente care să diminueze populațile de țânțari .

În acest context, Primăria Capitalei a anunțat, marți, că municipalitatea a demarat tratamentele împotriva țânțarilor în Sectoarele 1 și 2 din Capitală.

„Substantele vor fi aplicate pe aliniamente stradale, spatii verzi, scuaruri, precum si in toate zonele cu vegetatie abundenta. Mentionam ca acolo unde unde efectuarea tratamentelor impotriva tantarilor nu este posibila din cauza limitarii accesului utilajelor, se va interveni punctual, cu aparatura portabila, de tip atomizor”, a precizat Primăria, printr-un comunicat de presă.

În urmă cu câteva zile, au fost aplicate tratamente și în celelalte sectoare, arată aceeași sursă.

Însă bucureștenii nu observă efectele și se plâng, pe rețelele de socializare, de valul de țânțari care, potrivit acestora, au năpădit Capitala.

„Catinca e alergică la mușcăturile de țânțari. Acum e umflată și ciuruită de parcă și-ar băga în venă de 25 de ani. Anul ăsta e mai rău ca altă dată, așa că am trecut-o pe anti histaminice. Are și brățară la picior, zici că-i criminal în serie. Am băgat dispozitive în fiecare priză pe care am găsit-o liberă. duoamna Firea, când vii de la Londra, poate vrei să te plimbi puțin seara prin IOR, face bine la recuperare”, a scris o mămică pe Facebook.

Și avocata Laura Vicol s-a exprimat în privința țânțarilor: „Mă scuzati că vă inoportunez, aș vrea sa stiu pe cine înjur pentru armatele de țânțari care imi atacă copiii în parc. Primăriile de sector dorm? Mai stropim și noi parcurile? Sau vă stropiți doar între voi, cu vorbe?”.