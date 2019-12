An excelent pentru ciclismul românesc - Avem un sportiv calificat calificat la Jocurile Olimpice

AGERPRES că 2019 a fost cel mai de succes an de când a preluat conducerea federaţiei, datorită succeselor lui Vlad Dascălu la mountain bike, ce au culminat cu calificarea la JO 2020, la care se adaugă şi rezultatele obţinute în probele de şosea de Eduard Grosu şi Serghei Ţvetcov, care au adus punctele necesare calificării unui alt sportiv la Tokyo.

Vlad Dascălu a avut un an de excepţie la mountain bile cross-country, în care a câştigat Cupa Mondială, titlul european şi titlul mondial la categoria Under-23.''Este cel mai de succes an al FRC de când am preluat conducerea, în 2013, şi mă bucur foarte mult că tot ce am gândit şi implementat în ultimii ani a început să dea roade, chiar dacă unele nu se datorează federaţiei. Dar, a contat foarte mult că federaţia încearcă să fie modernă, cu o atitudine pro sport şi că toţi sportivii şi cluburile se simt ajutaţi şi trataţi cum trebuie, încurajaţi să facă performanţă. Aş începe cu cel mai important rezultat al nostru, e vorba de Vlad Dascălu, care a devenit în premieră campion mondial la cross-country mountain bike U23, campion european şi câştigător al Cupei Mondiale. Am spus anul trecut că este cel mai de valoare ciclist al nostru şi anul acesta a reuşit să câştige toate trofeele care s-au pus în joc la aceste competiţii internaţionale, este singurul campion mondial al României în probă olimpică şi cu aceste rezultate s-a calificat direct la JO. Este un loc pentru FRC la Jocuri pentru prima oară din 2004, când am fost reprezentaţi Tudor Oprea la cross-country. Anul viitor vom avea un reprezentant şi desigur este şi un model pentru tinerii sportivi care îl urmăresc şi sper că dă un impuls foarte bun pentru sportivi să-l urmeze'', a declarat Carol Novak pentru AGERPRES.Vlad Dascălu a obţinut calificarea la JO şi datorită punctelor acumulate de Ede-Karoly Molnar şi Lucian Logigan.Un alt bilet pentru Tokyo a fost obţinut la ciclism pe şosea, unde Eduard Grosu şi Serghei Ţvetcov au adus punctele necesare calificării unui sportiv. În 2019, Grosu a câştigat câte o etapă în Turul Croaţiei, respectiv Turul Slovaciei, două etape în Turul Qinghai Lake (China) şi cursa Ronde van Limburg (Belgia). Ţvetcov a ocupat locul 4 în Turul României, primul loc în Chrono Kristin Armstrong, o victorie de etapă în Tour of Gila, locul 9 la contratimp la Jocurile Europene.''La ciclism pe şosea, Eduard Grosu îşi continuă în forţă rezultatele lui de sprinter, a câştigat trofeul Limburg, care este o competiţie foarte titrată şi sunt fericit pentru el că îşi continuă rezultatele an de an. Cu rezultatele lui şi ale lui Serghei Ţvetcov reuşim să obţinem un loc de calificare la JO în proba de şosea. E un lucru unic să avem doi sportivi la două discipline diferite. O să decidem în consiliul director sau noul director tehnic al federaţiei va decide cine va reprezenta România la proba de şosea. Calificările continuă, dar şanse de mai multe locuri nu există. Ca să ai 2-3 locuri, ai nevoie de 6-8 sportivi care punctează permanent, care fac rezultate internaţionale, dar noi avem momentan doi sportivi puternici la şosea, Grosu şi Ţvetcov, care punctează şi câteodată Dani Crista. Cu doar doi sportivi nu poţi avea pretenţii. Belgia are 30 sportivi care punctează şi califică 6-8. La următoarele cicluri olimpice sperăm să avem 6-10 sportivi care să puncteze şi să obţinem şi noi 2-3 locuri la JO'', a adăugat campionul olimpic de paraciclism.Carol Novak a reuşit să revină pe podiumul Mondialelor de paraciclism, după o pauză de şase ani, şi a obţinut calificarea la Jocurile Paralimpice 2019, competiţie care va fi ultima din cariera lui de sportiv: ''Aş vorbi şi de paracycling, trebuie să mă felicit că la 43 ani, după şase ani, revin pe podiumul mondial, am luat locul 3 la CM de Olanda, la contratimp. Sunt fericit pentru acest loc, deoarece targetul meu e să iau o medalie la Jocurile Paralimpice, ori la contratimp, ori pe pistă la 4 km urmărire. Sunt doi sportivi calificaţi la Jocurile Paralimpice. Al doilea se va alege între Eduard Moiescu, categoria C2 (amputaţie de un picior) şi Theodor Matican, la tricicletă. Nu au şanse de podium, dar vrem să profităm pe prezenţa lor acolo, sunt mai multe considerente pentru a decide cine va participa''.Federaţia Română de Ciclism a angajat un britanic, Kyleigh Manners, în postul de director tehnic, cu obiectivul de a dezvolta ciclismul românesc la nivelul celui european.''Avem o problemă serioasă, nu numai la federaţie, dar şi în tot sportul românesc. Sistemul după care funcţionează sportul românesc nu pune presiune pe antrenori şi foarte mulţi de la cluburile de stat au îmbătrânit, nu au mai ţinut pasul cu tehnologia, cu tehnica, cu ştiinţa, şi avem aşa o diferenţă foarte mare între sportul din Europa, la nivel mondial şi tot ce se întâmplă la noi. Aşa că tot timpul am susţinut că nu banii, bugetul sunt adevărata valoare, ci cunoştinţele. Şi noi, trebuie să importăm cunoştinţe de afară ca să creştem antrenori tineri şi să crească şi copiii. Trebuie aşteptat câţiva ani buni, dar dacă nu facem pasul către vest, către ţările unde tradiţia ciclismului are mai bine de o sută de ani, chiar nu avem nicio şansă. Pot să fiu preşedinte şi peste 40 de ani şi tot nu o să avem rezultate. Este vorba Kyleigh Manners, un antrenor tânăr, foarte motivat, entuziasmat, un psiholog foarte bun şi mă bucur că aduce o nouă mentalitate în echipa noastră. Am organizat deja primul cantonament înaintea Campionatelor Naţionale de la Plovdiv, unde am convocat cei mai buni cadeţi, juniori şi U23, ca să vadă ce înseamnă un cantonament adevărat şi să se facă o selecţie pentru echipa olimpică Paris 2024. Acum face proiectul pentru JO şi JP 2024, vrem să-l depunem la COSR şi la MTS, să vadă că suntem o federaţie serioasă şi vrem să creştem campioni'', a spus Carol Novak.Şeful FR de Ciclism îşi doreşte ca în 2024, la Paris, să avem un sportiv calificat şi la ciclism pe pistă, iar Eduard Grosu s-a declarat deja interesat de acest proiect: ''Sportul nu se construieşte de pe un an pe altul, este un proiect de lungă durată, aş fi fericit când ajungem la Paris bugetul să crească an de an. Vom avea nevoie de bugete mari, pentru că bicicletele costă foarte mult, 10-15.000 euro, avem multe discipline şi vrem ca la Paris 2024 să avem un om calificat la concursurile pe pistă. Edi Grosu este foarte interesat să intre în acest proiect şi să facă şi şosea, dar obiectivul principal să fie calificarea pe pistă la JO''.Ciclismul românesc a înregistrat în ultimii ani o creştere constantă de 20-25% şi sa ajuns la 700 sportivi legitimaţi şi peste doi ani se aşteaptă să se ajungă la 1.000 de licenţe.Federaţia Română de Ciclism a semnat un parteneriat important pe o durată de cinci ani, care îi va aduce resurse financiare importante în organizarea Turului României, dar şi susţinerii ciclismului în general.''La Paris 2024, ar fi ideal să avem un calificat la pistă, şosea şi mountain bike, dar aş dori să crească şi cluburile de copii. Anul acesta am semnat un contract pe 5 ani cu Auchan, unul dintre cele mai mari din sportul românesc, pentru Turul României, dar puteam să alocăm foarte mult şi dezvoltării acestui sport în România. O să investim în biciclete, materiale şi cluburile de copiii, ca să se poate dezvolta mult mai uşor. Turul 2019, cu acest contract, a intrat pe un drum nou, cu un proiect nou. Sunt fericit de acest lucru, că toţi au crezut în mine. Anul aceasta nu am fost acasă, dar toţi au spus că a fost o competiţie superbă, însă anul viitor dorim să fie un tur extraordinar, cu echipe Pro Continentale, cu un VIP şi dorim ca acest tur să devină cel mai mare eveniment al României. Ne dorim ca Turul României să fie un tur european important, să fie transmis la Eurosport'', a declarat Novak.La Tokyo 2020, Carol Novak promite o medalie, dar în privinţa lui Vlad Dascălu este mai rezervat: ''A putea avea şanse la medalii, dar Top 5-6 este foarte greu. Însă cu noroc şi cu puţină şansă ar putea obţine o medalie. Mulţi visează, dar eu mă văd cu medalie, în numele meu am curaj să spun lucruri mari, aşa mi-aş dori''.Cel mai bun ciclist al anului a fost desemnat Vlad Dascălu la masculin, respectiv Ana Maria Covrig la feminin, campioană naţională de şosea la fond şi contratimp.Rutierul olandez Alex Molenaar (Monkey Town - A Block CT) a câştigat ediţia a 52-a a Turului ciclist al României.Columbianul Daniel Munoz Giraldo (Androni Giocattoli-Sidermec) a câştigat ediţia din acest an a Turului ciclist al Bihorului, iar costaricanul Kevin Rivera Serrano (Androni Giocattoli-Sidermec) s-a impus în Turul Sibiului. Germanul Jonas Rapp (Hrinkow Advarics Cycleang) s-a impus în Turul Ţinutului Secuiesc.