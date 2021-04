Ana Birchall, despre dosarul lui Kovesi de la SIIJ: 'Adina Florea ignoră deciziie ÎCCJ. De ce? Pentru că vrea și pentru că poate'

Fost ministru PSD al Justiției, Ana Birchall afirmă că CSM și Inspecția Judiciară ar trebui să se sesizeze după ce Secţia de investigare a infracţiunilor din justiţie (SIIJ) nu a respectat termenul stabilit de Instanţa supremă, respectiv 1 aprilie, pentru soluţionarea dosarului în care fosta şefă a DNA Laura Codruţa Kovesi este cercetată pentru abuz în serviciu, luare de mită şi mărturie mincinoasă în legătură cu aducerea în ţară a fostului director al FNI Nicolae Popa.

„Doamna Adina Florea ignoră deciziile Înaltei Curti! De ce? Pentru ca vrea si pentru ca poate, nu? Sper ca Sectia de Judecatori din CSM să se fi sesizat deja ! Le fel si Inspecția Judiciară! Apropos, mai are sens sa ne intrebam de ce domnul ministru al justitiei Stelian Ion nu face sesizare la Inspectia Judiciara ca doar are baza legala pentru a sesiza Inspectia Judiciara pe langa faptul ca din punctul meu de vedere are si o obligatie profesionala?!?

Sincer abia astept deciziile CJUE și raporatele GRECO si Comisiei de la Veneția sa se desfiinteze si sa se termine odata cu toxicitatea aceasta numita Sectia Speciala ca de la domnul ministru al justitiei Ion, autorul amendamentului care da superimunitate exact unor astfel de magistrati precum Florea, nu mai am nicio asteptare... chiar daca va continua sa faca turul televiziunilor cu declaratii atent memorate...exact cum a facut si pana acum, fiind intr-o permanenta campanie de imagine personala!”, a scris Ana Birchall pe Facebook.