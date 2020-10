Ana Birchall e în DOLIU: Tommy a fost otrăvit

Fostul ministru al Justiției Ana Birchall a anunțat, pe Facebook, că e în doliu. Cățelul acesteia, cu care posta adesea poze a fost otrăvit, susține Birchall.

"Primele si ultimile mele fotografii cu Tommy. Nu voi mai putea avea altele, nu voi mai putea avea alte momente de fericire cu Tommy, nu o sa am cum sa va mai informez cu ce nebunii face, pentru ca o minte criminala si bolnava l-a otravit ieri si aseara a murit in bratele lui Martyn! Otrava a fost atat de puternica incat, cu toate eforturile doctorului, nu s-a mai putut face nimic. Nu pot spune in cuvinte ce simt acum si ce as face daca as sti cine a comis crima asta! Andrutu este devastat!", scrie Birchall pe Facebook.