Ana Birchall îl numeşte 'habarnist' pe Stelian Ion: 'E pe cale să intre în istorie ca ministrul care a făcut posibilă nucleara in justiție'

Ana Birchall, fost ministru al Justiţie, îl critică dur pe actualul ministru, Stelian Ion, pentru ezitările în privinţa corectării legii în urma deciziei CCR referitoare la motivarea deciziilor judecătoreşti odată cu pronunţarea. Birchall susţine că din cauza lui Stelian Ion ar putea scăpa de pedepse numeroşi condamnaţi.

Context : Ministrul Justiției, Stelian Ion, a cerut zilele trecute Consiliului Superior al Magistraturii o serie de puncte de vedere referitoare la decizia CCR din 7 aprilie 2021 privind motivarea condamnărilor, în condițiile în care motivarea deciziei respective a Curții Constituționale nu a fost publicată în Monitorul Oficial. Detalii AICI!

"De ce se cheamă oamenii care nu știu carte habarniști? Pentru că în momentele critice, atunci când informațiile pe care le-au agonisit de-a lungul unei cariere ar trebui să-i ajute să facă față unor situații dificile și să rezolve probleme, ei nu fac altceva decât să înalțe stupid din umeri și să emită un superb "habar n-am". Dl. ministru al Justiției, Stelian Ion, nu știa nici în 7 aprilie ce să facă, așa cum nici acum nu are habar, deși dacă ar fi învățat carte la vremea potrivită, ar fi trebuit să știe. În schimb, se joacă în continuare de-a răzgândeala și se încurcă în bâlbe, dând astfel apă la moară celor care abia așteaptă să iasă din pușcării prin intrarea în vigoare a deciziei nr. 7 a CCR. Cu alte cuvinte, dl. Goe e pe cale să piardă ceva mai mult decât proverbiala beretă de mariner și să intre în istorie ca ministrul care a făcut posibilă nucleara in justiție, o adevarată "amnistie și grațiere" a pungașilor României.

Domnule ministru, semnalul de alarmă l-am tras inca din 7 si 8 aprile, cand va explicam ca NU trebuie sa așteptati mai întâi motivarea deciziei CCR ca sa stiti ca in secunda in care aceasta motivare este publicata in Monitorul Oficial cei aflați acum în pușcărie pot ieși din pușcărie, de exemplu. De asemenea, tot din acel moment, judecătorii vor amâna pronunțările cu riscul ca până la decizia finală să intervină prescripția faptelor, deci cei care încalcă legea scapă de răspunderea legală! Tocmai de aceea este esențial ca legea să fie modificată de URGENȚĂ... până la publicarea în Monitorul Oficial a motivarii deciziei CCR! Ma bucur ca in sfarsit ati recunoscut si public ca ati gasit in ministerul justitiei grupul de lucru infiintat de mine in 2019 exact pentru deciziile CCR. Puneți în mișcare rapid trenul justiției că de nu, ne pleacă "valorile" la plimbare si din puscarie si nici nu o sa mai raspunda legal, ramanand si cu banii furati statului roman! Si daca se intampla asa ceva dumneavoastra sunteti direct responsabil!

Asa cum am mai spus, sper să nu am dreptate dar cred că este doar o problemă de timp până când și în civil, comercial și contencios administrativ se va ridica aceeași problemă de neconstituționalitate privind pronunțarea hotărârilor și a motivării lor. De aceea ar fi cazul sa se actioneze urgent cu responsabilitate, curaj, profesionalism, asumare si stiinta de carte!", scrie Ana Birchall pe Facebook.