Ana Birchall, în stare gravă după ce a fost confirmată cu Covid-19: 'Cu tuse, dureri în gât îngrozitoare, dureri de cap şi urechi şi o stare de oboseală genera

Fostul ministru social-democrat al Justiţiei Ana Birchall a anunţat că a fost diagnosticată cu COVID-19, după o deplasare la Bruxelles, afirmând că s-a infectat deşi a fost "extrem de atentă". Birchall a menţionat că are dureri de cap şi de gât, tuse şi o stare de oboseală, dar speră că se va simţi mai bine în următoarele zile, fiind vaccinată.

"Se pare că deplasarea la Bruxelles a fost 'darnică' cu mine şi am căpătat şi eu acest virus nenorocit de COVID. Vă rog foarte mult să aveţi grijă de voi, de cei dragi şi de cei din jur. Eu am fost extrem de atenta şi cu toate acestea tot l-am luat tocmai pentru că este foarte contagios. Sincer, habar nu am de unde m-am procopsit cu el", a afirmat Ana Birchall, duminică, într-o postare pe Facebook, relatează News.ro.

Ea a adăugat că are dureri de gât, de cap şi de urechi, tuse şi o stare de oboseală.

"Pe lângă spaima trasă ieri când primele teste au ieşit pozitive, azi noapte mi-a fost destul de rău, cu tuse, dureri în gât îngrozitoare, dureri de cap şi urechi şi o stare de oboseală generala. Azi e la fel dar, având în vedere că sunt vaccinată, înţeleg de la doctor că următoarele zile ar trebui să fie mai ok. Sper să fie aşa", a scris Birchall.

Recent, Nuclearelectrica a anunţat că fostul ministru social-democrat al Justiţiei Ana Birchall va fi Reprezentant Special pentru Proiecte Strategice si Relatii Internationale al Nuclearelectrica. Birchall s-a declarat onorată să se alăture echipei Nuclearelectrica, contribuind astfel la implementarea proiectelor pe care le-a promovat în domeniul energiei în calitate de vicepremier în special în cadrul parteneriatului strategic nord-american.