Ana Maria Popescu, după argintul de la Olimpiadă: Mă dor toate! M-am chinuit!

„Am 37 de ani, mă dor toate, m-am chinuit, e cea mai muncită și mai chinuită medalie din toată cariera mea, așa că nu-mi pasă de aurul care este la gâtul lui Sun Yiwen”, a declarat Ana-Maria Popescu după ce a câștigat medalia de argint la spadă la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

Declarația a fost postată pe pagine de Facebook a Federației Române de Scrimă, informează Mediafax.

„Îmi pasă de bucățica asta de metal pe care mi-am dorit-o pentru mine. Și o am, și asta e cel mai important. Și dacă la Beijing n-am avut maturitatea necesară să mă bucur de acea medalie, acum sunt foarte mulțumită de ce-am reușit să fac. E maxim din ce puteam să fac, la ce pregătire am avut, la ce chin și la cât contează sportul în România, trebuie s-o spunem și pe asta. A fost minunat ce-am reușit să fac astăzi”, a mai spus sportiva.

Aflată la a 5-a participare la Jocurile Olimpice, spadasina Ana Maria Popescu a obținut pentru a doua oară în carieră, la 36 de ani, medalia olimpică de argint, în proba de spadă individual. Medalia obținută de Popescu este totodată și prima a delegației României la Tokyo 2020.

Popescu a fost învinsă, sâmbătă, în finală, de sportiva chineză Yiwen Sun, favorita numărul 4 a turneului olimpic, cu 11-10, la tușa de aur.

Campioană olimpică cu echipa, în 2016, la Rio de Janeiro, și vicecampioană la individual, în 2008, la Beijing, Ana Maria Popescu a decis in extremis să participe la actuala ediție a Jocurilor, cea de a 5-a ediție la care participă în carieră, după ce în 2020 a suferit o intervenție chirurgicală.