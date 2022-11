Ana Silvestru, Rafael Butaru şi Fabio di Casola, în concert cameral la Ateneul Român

Pianista Ana Silvestru, violonistul Rafael Butaru şi clarinetistul Fabio di Casola vor susţine un recital cameral pe scena Ateneului Român miercuri, 9 noiembrie, de la ora 19:00. În program, Robert Schumann - Sonata nr. 2, în re minor, pentru vioară şi pian, op. 121 (versiune pentru clarinet), Igor Stravinski - Suita „Povestea soldatului” pentru clarinet, vioară şi pian şi Divertisment pentru vioară şi pian, Béla Bartók - „Contraste” pentru vioară, clarinet şi pian, conform news.ro.

„Nu sunt deloc mulţumit de prima mea sonată pentru vioară şi pian, aşa că am mai compus încă una, care sper să fie mai reuşită”, spunea Robert Schumann înainte de a scrie, în doar câteva zile, o capodoperă, care va fi interpretată în deschiderea serii, pe scena Ateneului Român, de pianista Ana Silvestru şi clarinetistul Fabio di Casola.

„Povestea soldatului ispitit de diavol să renunţe la vioară în schimbul bogăţiei, dar care sfârşeşte cu nimic, este la fel de actuală în 2022 ca în 1918, când a avut premiera la Lausanne”, spune Ana Silvestru.

Varianta pentru clarinet, vioară şi pian, un cadou de suflet făcut de Igor Stravinsky pentru comerciantul, filantropul şi patronul artelor Werner Reinhart, care era şi clarinetist, va fi interpretată Fabio di Casola, Rafael Butaru şi Ana Silvestru.

Divertismentul pentru vioară şi pian compus de acelaşi Igor Stravinsky, de la a cărui naştere s-au împlinit 140 de ani, va fi interpretat de Ana Silvestru şi Rafael Butaru.

Trioul „Contraste” pentru vioară, clarinet şi pian, lucrare scrisă de Béla Bartók în anul 1938, inspirată de muzica populară din Europa de Est, cere o mare măiestrie ritmică din partea interpreţilor. Prima oară, aceştia au fost violonistul Joseph Szigeti, clarinetistul Benny Goodman, la pian fiind însuşi Béla Bartók. Pe scena Ateneului Român vor urca pentru acest moment Rafael Butaru (vioară), Fabio di Casola (clarinet) şi Ana Silvestru (pian).

Ana Silvestru, despre care Konstantin Scherbakov spunea că este „extrem de talentată”, iar Dmitri Bashkirov că e „strălucit înzestrată, cu un temperament artistic viu, un sunet splendid şi un repertoriu vast”, a studiat muzică la liceul „George Enescu” din Bucureşti, Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti şi la Universitatea de Arte din Zürich, unde a obţinut prestigioasa diplomă de solist concertist cu cea mai înaltă distincţie la clasa lui Konstantin Scherbakov. A concertat pe scene importante din Franţa, Spania, Italia, Austria, Germania, Olanda, Elveţia, Polonia, Ungaria, Serbia, Cehia, Israel, Japonia, Bhutan, în săli precum: St. Martin in the Fields în Londra, Gedächtniskirche, Tonhalle Zürich, Musikkollegium Winterthur, Bunkamura Tokyo, Universitatea de Studii Ebraice din Ierusalim, Catedrala Simon şi Juda din Praga, Universitatea Fryderyk Chopin din Varşovia. În 2020 a interpretat Sonata de Liszt pentru baletul „Marguerite et Armand” în cadrul programului „Alina Cojocaru Dream Project” din Japonia, într-o distribuţie din care au făcut parte Alina Cojocaru, Johan Kobborg, Serghei Polunin şi Tokyo Ballet.

Audiobookul „Fremd bin ich eingezogen, fremd zieh' wieder aus” (2015) şi albumul „Irresistible dreams of a pianist” (2016) s-au bucurat de aprecierea unanimă a criticilor. „Este, neîndoielnic, atât o realizare muzicală, cât şi una grafică de mare rafinament şi design, ce ar putea fi luate ca model şi în lumea editorială românească” (Victor Ekenasy). În anul 2018 a apărut, la Editura Bäschlin, audiobookul „Mond Aus! ” (autor: Dana Grigorcea, la pian: Ana Silvestru).

Fabio di Casola, despre care Sunday Times scria că este genial, iar publicaţia Musik & Theater că e, „incontestabil, clarinetistul numărul 1 al Elveţiei”, câştigătorul prestigiosului concurs de la Geneva (1990), al premiului „Grand Prix Patek Philippe”, declarat „Muzicianul elveţian al anului” (1998), este unul dintre cei mai importanţi clarinetişti contemporani. A fost invitat ca solist de unele dintre cele mai importante orchestre (Russian National Orchestra, the Prague Chamber Orchestra, Orchestre de la Suisse Romande, Orchestra della Svizzera Italiana, Lucerne Festival Strings, Camerata Zürich, Musikkollegium Winterthur). Interpretarea excepţională a concertului de Mozart de la Tonhalle Zürich a avut ca urmare publicarea mai multor CD-uri sub egida SONY, dintre care înregistrarea lucrărilor pentru clarinet de Carl Maria von Weber a fost „Editor’s Choice” a revistei Grammophone. Fabio di Càsola este profesor de clarinet şi muzică de cameră la Universitatea de Arte din Zürich, director artistic al festivalului „Klang” şi membru în juriile unor competiţii precum: ARD, Capri, Assisi, Bari etc.

Rafael Butaru, concertmaistrul Filarmonicii „George Enescu" din Bucureşti şi al Operei Naţionale, a interpretat alături de muzicieni de prestigiu precum: Marin Cazacu, Dorin Marc, Liviu Prunaru, Răzvan Popovici, Răzvan Suma, iar în cadrul Festivalului SoNoRo, alături de Gilles Apap, Reto Bieri, David Cohen, Daishin Kashimoto, Diana Ketler, Bjørg Lewis, Răzvan Popovici, Alexander Sitkowetsky, Daniel Rowland, Serghei Malov, Alina Pogostkina etc. Este câştigător a numeroase premii la concursuri naţionale şi internaţionale, este numit „Prieten al Fundaţiei Principesa Margareta a României”, iar împreună cu ansamblul „ArGenTango” a susţinut turnee naţionale şi numeroase concerte internaţionale de mare succes, rezultând şi un CD înregistrat în concert, „Live at Sala Radio", alături de Analia Selis, Omar Massa, Mariano Castro şi Răzvan Suma. Este membru „Romanian Chamber Orchestra”, sub bagheta maestrului Cristian Măcelaru, membru al „Ludens Piano Trio”, al ansamblului de muzică veche „I Ludici”, alături de care concertează frecvent în cadrul Festivalului SoNoRo, Vara Magică, Enescu şi Muzica Lumii şi al ansamblului de muzică veche ce organizează „Bucharest Early Music Festival”.