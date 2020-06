ANAD: 'Dexametazona, cel mai recent tratament pentru cazurile grave de Covid-19, se află pe lista substanţelor interzise'

Agenţia Naţională Antidoping (ANAD) a precizat, joi, pe site-ul official şi prin intermediul social media, că dexametazona, cel mai recent tratament pentru cazurile grave de Covid-19, se află pe lista substanţelor interzise.

“Dragi sportivi, antrenori, medici!

Dorim să vă informăm asupra noilor descoperiri în ceea ce priveşte reducerea mortalităţii din cauza infectării cu virusul SARS-CoV-2. Conform ultimelor ştiri apărute în media, Marea Britanie a implementat administrarea dexametazonei pacienţilor care necesită asistenţă respiratorie. Acest tratament dovedeşte un grad ridicat de eficienţă, conform studiilor clinice efectuate.

Pe această cale, dorim să vă reamintim însă că dexametazona este inclusă în clasa „S9. Glucocorticoizi” a Listei Interzise 2020, iar administrarea sa este interzisă în competiţie. „Toţi glucocorticoizii sunt interzişi în administrarea orală, intravenoasă, intramusculară sau rectală”.

În cazul în care starea dvs. de sănătate impune administrarea glucocorticosteroizilor pe una din căile interzise, este nevoie de solicitarea unei Scutiri pentru Uz Terapeutic”, se arată pe pagina de Facebook a ANAD.

ANAD oferă pe site-ul official precizări cu privire la substanţa în cauză. “Dexametazona, un medicament utilizat încă din anii ‘60 ca antiinflamator, în special în cazul artritelor, a bolilor de piele, pentru ameliorarea alergiilor, pentru tratarea astmului bronşic dar şi în unele cazuri de cancer, este un corticosteroid cu funcţii şi efecte multiple. Recent, un colectiv de medici şi cercetători din Marea Britanie a stabilit că aceasta are capacitatea de a reduce cu aproximativ o treime rata de deces a bolnavilor infectaţi cu SARS-CoV-2 internaţi care au nevoie de asistenţă respiratorie. În cadrul studiului, circa 2.000 de pacienţi au primit dexametazonă, iar efectele au fost comparate în raport cu alte 4.000 de cazuri. S-a stabilit că aceasta a redus riscul de deces cu o treime pentru pacienţii puşi sub ventilaţie (de la 40% la 28%). Dexametazona a intrat imediat în atenţia Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii. Preşedintele acesteia, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a spus că cercetările efectuate de britanici sunt dătătoare de speranţe în tratarea virusului SARS-CoV-2. La rândul său, Mike Ryan, conducătorul programului de urgenţă al OMS, a afirmat că dexametazona trebuie utilizată doar în cazul pacienţilor cu forme grave de COVID-19, care au nevoie urgentă de ajutor. Specialiştii au recomandat ca orice tratament să fie aplicat numai la indicaţiile medicului”.