Impozitarea pensiilor speciale a fost adoptată de Parlament: cum se va aplica noua taxă specială și cine este vizat

Camera Deputaților a adoptat, miercuri, în calitate de for decizional, cu 301 voturi 'pentru' și un vot împotrivă, un proiect de lege care introduce în Codul Fiscal o nouă taxă: impozitarea pensiilor speciale care nu se bazează pe contributivitate. Pragurile de impozitare a pensiilor speciale sunt următoarele:

Impozitare de 0% pentru pensii speciale de până la 2.000 de lei

Impozitare de 10% pentru pensii speciale între 2.001 și 7.000 de lei

Impozitare de 85% pentru pensii speciale care depășesc pragul de 7.001 de lei

„Se instituie taxa pe veniturile de pensii si indemnizatii pentru limita de varsta

Persoanele fizice care realizeaza venituri din pensii si/sau indemnizatii pentru limita de varsta, primite in baza unor legi/statute speciale sunt obligate la plata taxei pe veniturile din pensii si indemnizatii pentru limita de varsta, denumita in continuare taxa, cu respectarea principiului contributivitatii, asa cum este definit la art.2 lit. c) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Taxa este datorata numai in situatia in care venitul lunar din pensie si/sau indemnizatie pentru limita de varsta, de la unul sau mai multi platitori, dupa caz, din care se deduce impozitul pe venit aferent stabilit potrivit prevederilor Titlului IV, este mai mare decat suma netaxabila de 7.000 lei, lunar. In situatia in care, ca urmare a aplicarii principiului contributivitatii, cuantumul pensiei din sistemul public depaseste plafonul de 7.000 de lei, suma netaxabila reprezinta niveul cuantumului rezultat din aplicarea principiului contributivitatii”, scrie în lege adoptată.

Sunt impozitate pensiile speciale primite de:

Curtea de Conturi

CCR

Magistratii si personalul auxiliar din instante

Functionarii publici parlamentari

Parlamentari

Personalul aeronautiv civil navigant profesionist

Corpul diplomatic si consular

Militarii

Alesii locali

Fosti presedinti ai statului

Proiectul merge la promulgare la Președintele României.

LEGEA INTEGRALĂ ADOPTATĂ ÎN PARLAMENT POATE FI CONSULTATĂ AICI ÎN FORMAT PDF .