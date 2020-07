ANAD şi Federaţia Sindicală Sportul Românesc vor derula acţiuni comune pentru combaterea dopajului

Agenţia Naţională Anti-Doping (ANAD) a semnat, miercuri, în cadrul unei conferinţe de presă, un parteneriat cu Federaţia Sindicală Sportul Românesc prin care se vor derula acţiuni comune de informare şi educaţie în direcţia prevenirii şi combaterii dopajului în sport dedicate sportivilor şi personalului asistent al sportivilor, potrivit Agerpres.

Preşedintele ANAD, Cristian Balaj, a declarat că federaţia sindicală va ajuta în mod direct popularizarea programelor antidoping în rândul sportivilor.

"Am discutat cu reprezentanţii Federaţiei Sindicale Sportul Românesc despre dorinţa dânşilor de a veni în sprijinul sportivilor pe care îi reprezintă şi nu numai şi de a organiza acţiuni în tot ceea ce înseamnă promovare, prevenţie, informare, educaţie şi a celorlalte noţiuni legate de antidoping. Este o problemă spinoasă iar din păcate istoria recentă a demonstrat că ne confruntăm la nivel naţional cu probleme. La nivel mondial sancţiunile sunt la un nivel ridicat şi toleranţă zero faţă de încălcarea regulamentelor. Este important pentru noi ca toţi sportivii din România să fie informaţi. Iar noi vom populariza cu ajutorul celor de la sindicat tot ce înseamnă prevenţie şi educaţie în această zonă. Sperăm ca această colaborare cu Federaţia Sindicală Sportul Românesc să aibă succes", a afirmat Balaj.

Citește și: Ne întoarcem la starea de urgență, după ce cazurile de coronavirus au explodat? Reacție de ultimă oră a lui Raed Arafat

La rândul său, preşedintele Federaţiei Sportul Românesc, Emilian Hulubei, a menţionat că organizaţia sindicală se va ocupa atât de partea de prevenţie, cât şi de consilierea sportivilor celor care au fost depistaţi pozitiv.

"În cadrul federaţiei avem un program sindical prin care încercăm să le oferim membrilor noştri cât mai multe servicii. Iar acesta este un serviciu care vine în ajutorul lor. Ne pregătim să lansăm şi o aplicaţie mobilă în care vom insera mai multe servicii, unul dintre ele este antidopingul, iar altul trucarea meciurilor. Toleranţa este zero faţă de doping, iar sportivii noştri trebuie să fie informaţi la zi despre această problemă. Bineînţeles, chiar dacă îi vom informa pe sportivi, există posibilitatea ca unii dintre ei să mai greşească. Iar atunci cu siguranţă că vom asigura şi consiliere, vom veni lângă ei să îi ajutăm atât din punct de vedere juridic, cât şi din punct de vedere mental. Pentru că se ştie cât de greu îi este unui sportiv să treacă peste o perioadă lungă de suspendare", a explicat el.

Prezent la conferinţa de presă, Dumitru Costin, secretar general al Federaţiei Sportul Românesc, dar şi preşedinte al Blocului Naţional Sindical, a subliniat necesitatea unui asemenea parteneriat.

"Azi, Federaţia Sportul Românesc semnează azi un parteneriat cu ANAD. Antidopingul este un subiect constant pe agenda noastră sindicală. Din păcate, multe dintre federaţiile sportive din România tratează superficial problema aceasta. Şi văzând că există această lejeritate în tratarea subiectului am spus că e momentul ca noi să ne implicăm. Pentru că, de exemplu, anul trecut, după ce s-a întâmplat la Corona Braşov, am încercat să aflăm cum s-au făcut campaniile de educare şi informare privind dopingul în handbalul românesc. Şi am constat că cei de la FRH au avut aşa ceva, dar au făcut la nivel de antrenori. E important de ştiut de ce medicii de la echipele de handbal nu au beneficiat de un astfel de program. Şi atunci nu am mai fi avut nebunia de la Corona Braşov cu medicul care a zis că e bine de făcut acea procedură şi acum, iată, sportivele au de suferit. Şi atunci am zis că e cazul să creăm un cadru cu ANAD. Ne propunem să lucrăm împreună, să avem acces cu sprijinul ANAD la informaţii proaspete din domeniu şi prin grija noastră acestea vor ajunge direct la sportivi. Vrem să luăm aceste măsuri suplimentare pentru că nu dorim să se mai întâmple situaţii care îi pot lăsa pe sportivi pe drumuri sau cu suspendări lungi cu consecinţe asupra carierelor lor", a precizat Costin.

ANAD şi Federaţia Sportul Românesc, organizaţie sindicală ce reprezintă sportivii, având ca membri afiliaţi Asociaţia Fotbaliştilor Amatori şi Nonamatori (AFAN) şi Sindicatul Handbaliştilor din România (SHR), îşi vor concretiza parteneriatul instituţional prin ducerea la îndeplinire a mai multor obiective. Printre acestea se numără organizarea unor acţiuni de informare a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor în legătură cu riscul utilizării substanţelor şi metodelor interzise asupra sănătăţii şi din punct de vedere sportiv sau acordarea de asistenţă, în timp real, sportivilor şi personalului asistent al sportivilor, de colectivul de experţi antidoping din cadrul ANAD.

De asemenea organizaţia sindicală va susţine ANAD în demersurile de promovare şi consultare publică a iniţiativelor de acte normative în domeniul prevenirii şi combaterii dopajului în sport şi traficului ilicit, inclusiv în direcţia încadrării într-un regim juridic mai sever a unor fapte grave ce contravin legislaţiei. În acelaşi timp, Federaţia Sportul Românesc va colabora cu ANAD în acţiunile întreprinse în cadrul proiectului "Ajustarea legislaţiei relevante privind combaterea dopajului în sport".