Analist - Bitcoin ar putea să depășească pragul istoric de 20.000 de dolari

Bitcoin ar putea să depășească pragul istoric de 20.000 de dolari, în condițiile în care a depășit 18.000 de dolari, iar investitorii aleg activele cripto, din cauza asemănării cu aurul - nu sunt controlate de guverne și există în cantități limitate, notează Ionuț Paulenco, analizt de piață eToro, potrivit MEDIAFAX.

Analistul mai notează, în raport, că săptămâna aceasta va înregistra cea mai importantă zi comercială a anului din Statele Unite – Black Friday (27/11), care marchează debutul oficial al sezonului de cumpărături de Crăciun – probabil acum unul dintre cele mai neobișnuite din perioada postbelică.

În Statele Unite, unde s-au înregistrat peste un milion de cazuri de Covid-19 săptămâna trecută, situația rămâne sumbră și se așteaptă să se deterioreze. Pandemia adaugă multe necunoscute la comportamentul consumatorilor – vom vedea oare mulțimile tradiționale de oameni care-și petrec noaptea în fața magazinelor Walmart și Best Buy, iar apoi se luptă care să pună mâna primii pe noile Playstation? Sau magazinele din beton și cărămidă vor fi goale, iar oamenii își vor purta bătăliile de cumpărături din casele lor, vânând promoții pe Amazon și cupoane electronice pe website-urile magazinelor tradiționale? Cât de afectată este voința oamenilor de a cheltui de recesiunea economică provocată de pandemie și de restricțiile care atenuează pofta de cumpărare?

Deși unii oameni nu țin cont de pandemie, știrile locale și naționale despre felul în care se umplu secțiile ATI din spitale vor provoca probabil un efect depresionar asupra sentimentului consumatorilor.

În industria călătoriilor, sunt totuși unele semne că linii aeriene precum American (AAL) și Southwest (LUV) vor fi mai puțin afectate decât se anticipase inițial, iar Tripadvisor așteaptă totuși ca 56% din americani să călătorească de Ziua Recunoștinței, în ciuda sfaturilor CDC ca oamenii să stea acasă.

În sectorul de sănătate, compania lui Warren Buffett Berkshire Hathaway Inc (BRK.B) a adăugat la portofoliul său patru mari active farmaceutice (AbbVie (ABBV), Pfizer (PFE), Bristol Myers Squibb (BMY), Merck (MRK), concomitent cu reducerea unor poziții din sectorul bancar, cum ar fi: Wells Fargo & Co (WFC), PNC Financial Services Group Inc (PNC), JPMorgan Chase & Co (JPM), M&T Bank Corporation (MTB).

Până când vaccinul nu va fi pe masa tuturor, virusul va continua să facă ravagii masive în multe țări. Situația politică din SUA este complicată, cu Donald Trump încă la Casa Albă și încă refuzând să declare înfrângerea, iar Biden, președintele ales, a spus că noua sa echipă nu a primit acces la informații esențiale privind planurile de distribuire a vaccinului și rezervele esențiale de PPE.

În alte locuri, în ciuda carantinei din Marea Britanie și Germania, cazurile raportate rămân numeroase. Lothar Wieler, președintele Institutului Robert Koch a spus: „Situația Covid rămâne foarte proastă, dar rata de infectare pare că s-a stabilizat, însă la un nivel foarte înalt.”

În Marea Britanie, deși magazinele de pe Oxford Street țin luminile aprinse, țara intră în a treia săptămână de carantină, cu peste 19 mii de cazuri pe zi. Prim ministrul britanic și cabinetul său se gândesc să permită redeschiderea unor magazine în perioada de Crăciun.

„Cum vor influența toate acestea piețele și indicii lor principali? Nimeni nu știe!”, spune analistul, care adaugă că aurul nu iubește vaccinul! „De când a fost anunțat vaccinul, tot mai mulți investitori părăsesc acest „port de siguranță” și se îndreaptă spre bursă, unde încă mai pot găsi active la preț redus, în care să investească”.