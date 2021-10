Analist: Problema lui Nicolae Ciucă nu e la votul de încredere, ci pe parcursul guvernării

Analistul politic Cristian Pîrvulescu a declarat, joi, pentru AGERPRES, că ministrul interimar al Apărării, Nicolae Ciucă, desemnat de către preşedintele Klaus Iohannis drept candidat la funcţia de prim-ministru, va trebui să obţină majoritate nu doar la votul de încredere din Parlament, ci şi pe parcursul guvernării.

"Era ceva aşteptat. Deja, de astăzi dimineaţă, lucrurile erau cât se poate de clare. Problema nu este numele celui care va fi, cel mai probabil, viitorul prim-ministru al României, ci modul în care va obţine voturile pentru un guvern, câtă vreme PNL, iată, deja a început să promită un guvern minoritar şi asta cred că, în principiu, creează destule probleme, inclusiv de natură constituţională, pentru că ceea ce trebuie să caute un prim-ministru desemnat este o majoritate care să şi susţină guvernul - nu doar la votul de încredere, ci şi pe parcursul guvernării", a spus Pârvulescu, după ce preşedintele Klaus Iohannis l-a desemnat pe Ciucă drept candidat la funcţia de prim-ministru.

Analistul a arătat că "nu este un entuziasm faţă de Nicolae Ciucă nici în PNL, nici la UDMR, pentru simplul motiv că nu este un politician obişnuit, ci este un apropiat al preşedintelui Iohannis".

"Este motivul pentru care cred că va trebui să obţină majoritate, pentru că, altfel, situaţia va deveni foarte complicată. Va trebui să obţină majoritate nu doar pentru votul de încredere, cum am spus mai devreme, ci pentru susţinerea guvernului. Va avea luni dificile şi va trebui să restabilească încrederea. (...) Oricând, în orice moment, o coaliţie informală de tipul celei care s-a mai format ca atare poate să se răstoarne. Deci, e nevoie de ceva mai mult decât de susţinerea PSD, dar se pare că PNL este blocat în proiect şi doreşte - a dorit de la început, de când a eliminat USR - să obţină cât mai multe portofolii. Problema este că România are nevoie de mai mult decât de un partid care ţine de portofolii, are nevoie de o guvernare", a mai spus Pîrvulescu.

Potrivit acestuia, "nu este clar că USR ar fi eliminat, pentru că nu au început încă negocierile".

Preşedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul privind desemnarea lui Nicolae Ciucă în calitate de candidat la funcţia de prim-ministru, pentru a cere votul de încredere al Parlamentului asupra programului şi listei noului Guvern, a informat Administraţia Prezidenţială.

Nicolae Ciucă a fost propunerea PNL pentru această funcţie la consultările cu şeful statului.