Analiștii dau alerta: prețurile grâului și porumbului au crescut alarmant în ultima lună

Preţul grâului a crescut cu 34% pe piaţa europeană în ultima lună, iar pentru porumb creşterea a fost de 40%, procente neobişnuit de mari, cu variaţii rapide în interval foarte scurt de timp, arată o analiază a companiei de brokeraj XTB. Preţul grâului a urcat de la 269,25 euro/tonă în prima zi din februarie la 360,75 euro/tonă miercuri la închiderea burselor, cu vârful chiar la 390 euro. În cazul grâului tranzacţionat futures în SUA, preţul a atins miercuri limita de variaţie ascendentă, la 10,56 dolari/buşel (unitate de aprox. 35,24 de litri, sau 27,2 kg grâu, 25,47 kg porumb). Pentru porumb, avansul a fost de la 253 la 355 euro/tonă între 1 februarie şi 2 martie. Împreună, Rusia şi Ucraina acoperă mai mult de un sfert din exporturile globale de grâu.Ucraina e în top 5, dar este foarte importantă pentru echilibrul pieţei de cereale în general, prin porumb, grâu şi soia. Ţara vecină este între primii 10 producători mondiali de soia.

Pe lângă sancţiuniunile impuse Rusiei, transportul maritim poate fi, la rândul său, împiedicat sau îngreunat de operaţiunile militare. Deja anumite transporturi maritime au întârzieri sau au fost suspendate, iar Rusia şi Ucraina mai au de livrat 16 milioane de tone de grâu şi porumb deja contractat. Rusia a suspendat rutele comerciale navale din Marea Azov, până la notificări ulterioare. Potrivit XTB, dacă sunt restricţii la livrare sau alte sancţiuni care să blocheze mare parte din exporturile de grâu ale Rusiei, ori o afectare directă a recoltei şi posibilităţii de a exporta din Ucraina, am putea asista la creşteri de peste 35-40% de la nivelurile actuale. Acelaşi lucru s-ar putea întâmpla în cazul unei blocade a porturilor ucrainene.

Pentru moment, în România, unde efectul energiei mai scumpe se adaugă materiei prime şi unui an agricol se pare nu la fel de bun (secetă), am putea vedea preţuri mai ridicate pentru pâine. ”Într-o perioadă cu inflaţie ce poate ajunge la două cifre, e o veste total nedorită. Am putea asista chiar la creşteri de două cifre, cu prima cifră mai mare decât 1, pentru paine sau produse din patiserie, faţă de nivelul deja ridicat de la începutul anului”, se arată în analiză.