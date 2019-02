ANALIZĂ: cinci ani de EXCEPȚIE pentru Simona Halep. Evoluția sportivei: plusuri și minusuri

Simona Halep se poate mandri cu un record important pe care il detine începand din aceasta saptamana. Este pentru a 262-a saptamana la rand cand constanteanca poate fi gasita pe una dintre primele zece pozitii ale clasamentului intocmit de WTA. Si cifrele Simonei s-ar putea imbunatati, din moment ce pozitia ocupata in prezent nu ii este amenintata de catre nicio alta colega de clasament, informează News.ro.

Infrangerea inregistrata in finala turneului de la Doha, contra belgiencei Elise Mertens, nu a costat-o puncte pe campioana noastra. Ba dimpotriva, Halep a urcat o treapta in clasament, de pe pozitia a treia pana pe locul 2, in spatele liderului Naomi Osaka.

Constanta in joc a lui "Simo" a facut-o sa reziste in ultimii 5 ani pe primele locuri ale clasamentului WTA. Performanta este demna de apreciat cu atat mai mult cu cat sportiva noastra s-a confruntat deseori cu probleme de ordin medical, de aici si numarul destul de ridicat de abandonuri pe care l-a inregistrat in acest interval de timp.

Conform specialistilor https://www.sportwettenanbieter.com, Halep a reusit sa se mentina pe locurile 1-2 in aproape 50% din timp, procentajul urcand pana la 93,89% privind Top 5, daca e sa luam in calcul statisticile realizate pe baza ultimelor 262 de saptamani. Cea mai lunga perioada, insa, a fost petrecuta chiar pe prima treapta a ierarhiei mondiale!

Simona Halep a stationat pe locul 1 pret de 64 de saptamani lidera clasamentului. Sunt doua perioade diferite in care jucatoarea romana a dominat clasamentul, si anume: 16 de saptamani consecutive (9 octombrie 2017-28 februarie 2018), respectiv 48 de saptamani la rand (din 28 februarie 2018). Pe locul 2, pozitie pe care o ocupa si in prezent, am putut vedea-o 55 de saptamani, iar pe locul 3 un numar de 59 de saptamani.

Faptul ca pozitia ocupata acum nu ii este amenintata de catre nicio alta competitoare reprezinta, iarasi, un punct bonus pentru "Super-Simo" in vederea pregatirii urmatoarelor turnee ce bat la usa.

Tenismena noastra s-a deplasat in aceasta saptamana in Dubai pentru a lua parte la turneul de 3 milioane de dolari. Romanca porneste cu sansa a treia la cucerirea trofeului pus in joc aici. Situatia din clasament ii ofera avantajul de a incepe din turul II al intrecerii. Japoneza Naomi Osaka si Petra Kvitova sunt considerate principalele favorite la castigarea turneului de tenis din Dubai.

Simona merge in Dubai fara antrenor, dupa ce a luat decizia de a intrerupe colaborarea cu belgianul Thierry van Cleemput. Romanca sustine ca se simte foarte bine asa cum este in momentul de fata si ca nu va cauta un antrenor in viitorul apropiat.

Are in schimb alaturi de ea o intreaga echipa cu ajutorul careia poate progresa si reveni pe acolo unde ii este locul, adica pe primul loc WTA. Aspect intarit de curand in cadrul declaratiile oferite in presa: "Vad lucrurile dintr-o perspectiva pozitiva si simt ca pot sa progresez daca raman fara antrenor. Sunt fericita de modul in care ma simt pe teren, dar si in afara sa. Fac totul de placere, acum nu mai exista nicio presiune asupra mea. Este chiar foarte bine. Nu mai simt nicio greutate pe umerii mei acum!"

Simona are de tras tare in urmatoarea perioada pentru a patrunde pe un loc care sa ii asigure prezenta la Turneul Campioanelor. Din pachetul de strategii in tenis (Tenniswetten Strategie) ale unui sportiv nu trebuie pierduta din vizor aceasta ierarhie realizata pe baza rezultatelor bifate in anul curent. Finala de la Doha i-a adus puncte pretioase in clasament si un salt de 11 pozitii. Succesul din ultimul act cu Mertens ar fi putut propulsa-o in primele 8 clasate, acolo unde le gasim Naomi Osaka (2185p), Petra Kvitova (1925), Karolina Pliskova (1250), Kiki Bertens (880). Danielle Collins (806), Ashleigh Barty (735), Elise Mertens (701) si Elina Svitolina (616).

Finala din urma cu 5 ani, impotriva americancei Serena Williams, constituie cel mai important rezultat obtinut de Simona Halep in cadrul Turneului Campioanelor.