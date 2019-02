ANALIZĂ: cine ar putea câștiga Liga Campionilor în acest an - echipele favorite

Liga Campionilor s-a reluat de curand cu faza optimilor de finala, acolo unde ii gasim pe gigantii Europei - Barcelona, Real Madrid, Juventus sau Bayern Munchen, precum si alte cluburi mai slab cotate, dar care isi vor juca sansa pana la capat, relatează News.ro.

Citește și: Sârbul Laslo Djere a câştigat primul său titlu ATP din carieră, la turneul de la Rio de Janeiro, după o victorie cu Felix Auger-Aliassime

Formatiile italiene Napoli si Inter nu au reusit sa faca pasul spre faza KO a competitiei, dupa ce au pierdut lupta cu Liverpool si Tottenham in ultimul meci din grupe. Manchester United a depasit acest prag, de asemenea, in pofida infrangerii inregistrate in compania spaniolilor de la Valencia.

Juventus Torino, pe lista favoritelor

Manchester City este considerata de catre specialistii de la https://www.fussballwetten.info ca avand prima sansa in a se impune la finalul acestui sezon de Liga Campionilor. "Cetatenii" sunt in continuare in cautarea unui succes major, in conditiile in care nu au avut parte de o grupa deloc complicata, din care au mai facut parte Lyon, Hoffenheim si Sahtior Donetsk.

Pep Guardiola a mai trait experienta unui succes in cea mai importanta intrecere intercluburi din lume, cu FC Barcelona si este dornic sa o repete, de aceasta data ca antrenor al lui City.

Si daca tot am amintit de gruparea blaugrana, aceasta este cotata cu a doua sansa, in conditiile in care cel mai recent trofeu european dateaza din urma cu patru ani, cand Barca o invingea pe Juventus cu 3-1. Asistam la primul sezon in care Messi a preluat banderola de capitan al echipei, dupa ce Andres Iniesta a parasit clubul pentru japonezii de la Vissel Kobe.

Cu Tottenham si Inter drept adversari, Barcelona a fost prima echipa care si-a asigurat prezenta in optimile Ligii.

Transferul portughezului Cristiano Ronaldo la Juventus Torino i-au adus pe bianconerri in postura de a fi priviti destul de bine in lupta acerba care se va da in aceasta primavara. Ronaldo a plecat de la Real Madrid avand trei trofee consecutiv bifate in cupele europene. Desi nu a reusit sa aiba randamentul de care se bucura alaturi de Los Blancos in etapa grupelor, portughezul este asteptat sa o ajute pe Batrana Doamna in fazele finale ale Ligii Campionilor.

Juventus a pierdut ultimul joc din grupa, 2-1 cu Young Boys, insa vine in optimi de pe locul 1. Englezii de la Manchester United au urmat-o pe Batrana Doamna in clasament cand s-a tras linie in decembrie.

Forma mai slaba pe care o traverseaza Real Madrid in 2018/19 nu ii indeparteaza pe "albi" de obiectivul pe care si l-au propus in startul stagiunii, acela de a egala recordul detinut de club in perioada anilor 1950 - patru cupe europene castigate la rand!

Lista continua cu alte doua nume mari de pe plan european. Este vorba despre francezii de la Paris Saint Germain si germanii de la Bayern Munchen. Fara Neymar in lotul de "18" deplasat in Anglia, PSG s-a impus cu 2-0 in fata lui Manchester United si este aproape calificata in faza sferturilor de finala.

In editia precedenta, Bayern Munchen s-a prezentat foarte bine, desi avea sa fie eliminata in semifinale de Real Madrid. Echipa pregatita acum de Niko Kovac pare mai hotarata ca oricand sa revina in prim-plan. Ultimul trofeu ridicat de nemti deasupra capului ne duce in 2013, an in care acestia au avut castig de cauza in ultimul act contra unei rivale din Bundesliga, Borussia Dortmund.

La final, o avem drept bonus (Mehr) pe finalista din sezonul trecut, FC Liverpool. "Cormoranii" au riscat eliminarea din Liga ca urmare a celor trei infrangeri acumulate in deplasare. Liverpool a reusit sa ajunga in optimi pe ultima suta de metri, gratie unui 1-0 memorabil obtinut in detrimentul italienilor de la Napoli.

AS Roma, Ajax Amsterdam si Schalke 04 se afla la polul opus al acestui top intocmit de specialistii site-ului anterior amintit.