Analiză Focus: la Kremlin va începe un adevărat măcel pentru putere după decesul lui Vladimir Putin sau demiterea acestuia

Cancer de sânge? Parkinson? Covid-19 prelungit? De la începutul războiului rusesc împotriva Ucrainei, au fost răspândite diverse zvonuri despre starea de sănătate a lui Vladimir Putin. Pe lângă toate bolile posibile, anunțate intens de presa Occidentală,, există și cei care propun ca plan răsturnarea regimului lui Putin printr-o lovitură de stat la Kremlin.

Dar toate aceste discuții duc inevitabil la o întrebare: ce se va întâmpla de fapt dacă Putin va muri mâine? Cine din Rusia va prelua puterea? Și cum va afecta acest lucru războiul din Ucraina, relațiile cu Occidentul și situația politică generală din lume?

Revista Focus scrie că pe hârtie situația este destul de clară. Dacă Putin moare, demisionează sau este înlăturat de la putere, conform constituției ruse, premierul trebuie să conducă temporar țara. Alegerile pentru un nou președinte urmează să aibă loc în trei luni. În Occident, puțini oameni chiar știu numele premierului rus. Numele lui este Mihail Mishustin. Are 56 de ani, este căsătorit și are trei fii. Înainte de numirea sa în funcția de prim-ministru în ianuarie 2020, Mishustin a condus serviciul fiscal rus timp de 10 ani. Cu toate acestea, Mishustin nu are nicio șansă să se țină de putere după moartea lui Putin.

„Este un tehnocrat capabil, dar fără putere politică acasă", spune Gerhard Mangott, politolog și profesor de relații internaționale la Universitatea din Innsbruck.

Marina Henke, profesor de relații internaționale la Școala Gertie din Berlin, nu crede nici că Mishustin poate înlocui autocratul rusesc de la Kremlin. Un scenariu în care succesorul oficial al lui Putin îi ia locul este foarte puțin probabil.

„Nu există un succesor clar definit, niciun prinț moștenitor. Întregul sistem este legat doar de Putin însuși", a explicat Henke.

Experții cred că dacă cineva din anturajul lui Putin vrea să preia puterea în propriile mâini, o mare bătălie va începe la Kremlin.

"Indiferent de cine va veni la putere după Putin, este probabil ca el să nu aibă suficient sprijin în diferitele servicii de securitate, în rândul armatei, precum și în rândul oligarhilor", a spus Henke.

Fiecare potențial pretendent va fi ambiguu. Și va trebui să lupte pentru scaunul de la Kremlin. Dacă cineva din anturajul lui Putin se va declara noul președinte, cu siguranță va exista cineva care va spune: "Nu se poate ca dintre toți să obțineți puterea". Și atunci "măcelul palatului" va începe într-un anumit sens. enumără publicația Focus.

Unul dintre acești potențiali pretendenți ar putea fi primarul Moscovei, Serghei Sabyanin, arată revista în analiză. Când Putin a retrogradat temporar în funcția de prim-ministru în 2008, Sobyanin a fost vicepremier. Cu toate acestea, potrivit lui Mangott, primarul Moscovei nu are prea mult sprijin în afara capitalei ruse. La urma urmei, în alte regiuni, alegătorii disprețuiesc moscoviții "răsfățați de bogăție". Ministrul Apărării, Serghei Șoigu, ar putea încerca, de asemenea, să devină președintele Rusiei după Putin. Ocuparea Crimeei și invazia Siriei i-au adus popularitate.

Cu toate acestea, eșecul încercării ruse de a cuceri rapid Ucraina a subminat poziția lui Șoigu. Iar acest lucru nu-i va permite să preia președinția. Numele fostului șef al GRU, Alexei Dyumin, sună ocazional și în discuțiile despre potențialii succesori ai lui Putin. La urma urmei, el a fost unul dintre liderii operațiunii de ocupare a Crimeei în 2014. Putin chiar i-a acordat titlul de "Erou al Rusiei". Cu toate acestea, în 2016, Dyumin a trecut la politica regională. Așa că experții se îndoiesc că va încerca să se balanseze la Kremlin.

Analistul politic Gerhard Mangott consideră că este puțin probabil ca orice posibil succesor al lui Putin să poată face față moștenirii predecesorului său și să normalizeze relațiile cu Occidentul.

„Demisia lui Putin va elimina un președinte agresiv, autoritar și paranoic, dar nu ne putem aștepta ca cineva mai acceptabil să vină la putere", a explicat expertul.