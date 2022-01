Analiză Județele depopulate vor putea obţine 60% din sprijinul nerambursabil solicitat de companiile care apelează la ajutoare de stat

Aproximativ jumătate dintre judeţele României vor putea obţine 60% din sprijinul nerambursabil solicitat de companiile care apelează la ajutoare de stat, începând cu acest an, arată o analiză a unei companii de consultanţă, conform Agerpres.

Analiza face referire atât la schemele de ajutor de stat, cum este cea reglementată de HG 807/2014, cât şi la programele operaţionale care au componentă de ajutor de stat, cum este Programul Operaţional Regional (POR), ce urmează să fie operaţional din această vară şi pe care companiile vor putea depune proiecte.Comisia Europeană a dat undă verde României pentru creşterea sprijinului şi intensităţilor de finanţare nerambursabilă cu componentă de ajutor de stat, de la maximum 50%, până la finalul anului trecut, la 60%, din acest an şi până în 2027."Măsurile de modificare a intensităţilor vin după ce Comisia Europeană a analizat situaţia alocărilor anterioare şi a gradului de absorbţie a fondurilor, iar sub noua propunere îşi doreşte să stimuleze investiţiile în judeţele depopulate sau în curs de depopulare, pentru a limita dezechilibrele între regiunile mai dezvoltate şi cele mai slab dezvoltate ale României", se arată în analiza REI Finance Advisors.Conform CE, şapte regiuni din România (Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia şi Vest) se numără printre cele mai defavorizate din UE, cu un PIB pe cap de locuitor sub 75% din media UE. Prin urmare, acestea sunt eligibile pentru ajutor în temeiul derogării prevăzute la articolul 107 alineatul (3) litera (a) din TFUE (aşa-numitele zone "A"), cu intensităţi maxime ale ajutorului pentru întreprinderile mari cuprinse între 30% şi 60%.Potrivit CE, aproximativ 90% din regiunile României vor putea beneficia de sprijin pentru investiţii prin ajutoare de stat."În acest fel, Botoşani, Suceava, Neamţ, Bacău, Vaslui, Vrancea, Galaţi, Tulcea, Brăila, Buzău, Prahova, Ialomiţa, Călăraşi, Teleorman, Olt, Vâlcea, Gorj, Dolj şi Mehedinţi sunt cele 19 judeţe care vor beneficia de alocări de până la 60% în proiectele realizate prin ajutor de stat în următorii ani", susţin autorii analizei.Sprijinului de 60% se adaugă 10% pentru companiile mijlocii (50-249 angajaţi, cu cel mult 50 milioane euro cifră de afaceri) şi 20% pentru companiile mici (0-49 angajaţi, cel mult 10 milioane de euro cifră de afaceri, conform pragurilor stabilite de legea 346/2004).Totodată, judeţele Satu Mare, Maramureş, Sălaj, Bistriţa-Năsăud, Iaşi, Alba, Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu sau Constanţa vor beneficia de alocări de până la 50% din valoarea proiectelor de investiţii derulate în anii următori.De asemenea, judeţele Bihor, Caraş-Severin, Hunedoara, Cluj, dar şi cele din centrul ţării - Mureş, Harghita, Covasna, Sibiu sau Braşov vor avea alocări cu sprijin nerambursabil prin ajutor de stat de până la 40% din valoarea investiţiilor derulate, în timp ce judeţele Timiş şi Arad vor avea o alocare diminuată faţă de intervalul anterior, de la 35%, la 30%."Pe fondul unei absenţe totale a fondurilor europene pentru investiţii dedicate IMM în ultimii 2-3 ani, a alocărilor la un nivel redus pe care le aşteptam, totuşi, prin PNRR şi a dificultăţilor generate de pandemia de coronavirus, aceste schimbări sunt binevenite. Suntem pregătiţi să depunem peste 200 proiecte în 2022 şi să dezvoltăm în continuare echipa cu consultanţi seniori cu expertiză în finanţe, industrial şi construcţii. Ne-am propus să atingem cel puţin 60-70 consultanţi în următoarele luni şi să mai deschidem încă 2 birouri pentru a fi mult mai aproape de companii, în contextul în care ne aşteptam să fie un an mai bogat în surse de finanţare, raportat la 2021. Urmează să depunem proiecte pe POC 4.1.1 începând cu luna februarie, să avem ghiduri şi să depunem pe POR în vară, apoi digitalizare şi alte programe din PNRR în a doua jumătate a anului", a declarat Roxana Mircea, partener REI Finance Advisors.Potrivit hărţii regionale aprobate de Comisia Europeană, judeţul Ilfov a fost împărţit în două zone. Astfel, eligibile pentru finanţări nerambursabile de până la 45% sunt localităţile Periş, Ciolpani, Snagov, Gruiu, Nuci, Grădiştea, Petrăchioaia, Dascălu, Moara Vlăsiei, Baloteşti, Corbeanca, Buftea, Chitila, Glina, Cernica, Dobroeşti şi Pantelimon, în timp ce localităţile Ciorogârla, Domneşti, Clinceni, Cornetu, Bragadiru, Dărăşti-Ilfov, Jilava, 1 Decembrie, Copăceni, Vidra şi Berceni sunt eligibile pentru 35% finanţare prin ajutor de stat. Procentele de 35%, respectiv 45% sunt valabile pentru companii mari.Companiile mijlocii pot primi în plus încă 10%, iar cele mici încă 20%, atingând 65% finanţare nerambursabilă pe HG 807/2014."Începând cu acest an, Bucureştiul nu se mai află pe harta finanţărilor nerambursabile cu componentă de ajutor de stat, aşa cum este Schema reglementată de HG 807/2014, cu modificările ce urmează a fi adoptate în cursul lunii ianuarie, potrivit documentului aflat în consultare pe site-ul Ministerului", mai arată cercetarea.Companiile care doresc să investească în Capitală vor trebui să apeleze la alte surse de finanţare disponibile pentru această zonă."Companiile mici şi mijlocii vor avea la dispoziţie Programul Operaţional Regional (POR), cu alocări de circa 80 milioane euro pentru investiţii în active corporale şi 40-45 milioane euro pentru digitalizare. Companiile mari, din păcate, vor trebui să se reorienteze spre alte surse de finanţare", a precizat Roxana Mircea.Una dintre cele mai populare soluţii de finanţare asigurate prin ajutor de stat este HG 807/2014, Schemă care asigură până la 37,5 milioane euro fonduri nerambursabile pentru investiţii de minimum un milion euro.Potrivit analizei, sesiunea este deschisă în mod continuu, proiectele sunt gestionate de Departamentul de Ajutor de Stat al de Ministerul Finanţelor, iar obligaţiile principale ale unei companii beneficiare de ajutor de stat sunt să menţină numărul mediu de angajaţi de pe ultimele 12 luni înaintea depunerii cererii şi să plătească taxe şi impozite pe noul proiect de investiţii în cuantum egal cu grantul în 5-7 ani, taxe aferente salariilor noilor angajaţi, impozit pe profit, impozit pe clădire etc.În cazul în care la finalul perioadei de 5-7 ani societatea nu vă plati taxe la nivelul grantului, va returna strict suma neplătită şi o dobândă de 2,27 +1%."Documentaţia iniţială trebuie să conţină devizul general, devize/obiect şi memoriu, studiu de piaţă care să ateste cerere neonorată, cota de piaţă etc. La depunerea proiectului societatea nu trebuie să deţină terenul sau să facă dovada cofinanţării. Dreptul real sau dovada de folosinţă a halei, precum şi sursele de finanţare se vor depune în 6 luni de la emiterea Acordului. Perioada de evaluare este mult mai scurtă, cuprinsă între 3-6 luni, raportat la fonduri europene, unde procesul este mai laborios. În plus, poţi demara proiectul de investiţii imediat ce ai depus cererea de finanţare la Ministerul Finanţelor", a mai precizat Roxana Mircea.Autorii cercetării susţin că o modificare extrem de binevenită din acest an pe Schemele de ajutor de stat este creşterea procentului de finanţare nerambursabilă cu 10% pentru companiile mijlocii (50-249 angajaţi) şi 20% pentru companiile mici (0-49 angajaţi), definite prin Legea 346/2004."Sfătuim companiile să analizeze ce taxe pot plăti în 5-7 ani pe proiectele noi de investiţii pe care doresc să le realizeze şi, plecând de la acest aspect, să solicite ajutor de stat prin Schema reglementată de HG 807/2014. Companiile mici şi mijlocii au mai multe surse de finanţare spre deosebire de companiile mari în 2022 şi încurajăm antreprenorii să pregătească cu rigurozitate proiectele pe POC 4.1.1 (maxim 95% finanţare, cel mult 1 milion euro), POR, digitalizare etc.", a mai declarat Roxana Mircea, partener REI Finance Advisors.REI Finance Advisors şi REI International Consulting, parte a REI Grup, sunt companii specializate în elaborarea, implementarea şi monitorizarea proiectelor de investiţii atât prin fonduri europene nerambursabile, cât şi pe scheme de ajutor de stat.Echipa REI Grup numără în prezent 50 de consultanţi, preponderent seniori, în cele nouă birouri regionale, cu o vastă experienţă în domeniul atragerii de fonduri nerambursabile pentru companiile cu activitate pe plan local sau internaţional.