ANALIZA lui Cozmin Gușă: scenarii de FOC pentru alegerile prezidențiale - Cum se vor GRUPA partidele de pe scena politică

Consultantul politic Cozmin Gușă, a analizat rezultatele sondajului CURS are o clasează pe Gabriela Firea pe primul loc în topul încrederii pentru alegerile prezidenţiale, în faţa actualului şef al statului, Klaus Iohannis.

"Am studiat acest sondaj, am văzut şi comentari făcute zilele precedente (...) ce vreau să spun este că acest sondaj, practic, trebuie să-i pună pe toţi cu picioarele în ligheanul cu apă rece.

Podiumul acesta, cu Gabriela Firea, Klaus Iohannis şi Laura Codruţa Kovesi ne spune că avem o mare criză de personalităţi publice de tip prezidenţiabil, iar aceşti oameni ar porni cu handicapuri mai mici sau mai mari. Cel mai mare îl are Iohannis, pentru că este preşedintele în funcţie şi va trebui să deconteze mandatul pe care l-a avut, dar cum nu prea are ce deconta, probabil va intra într-o postură extrem de defensivă, care nu aduce puncte şi asta este o problemă. Un handicap asemănător, dar nu la fel de mare, are şi Gabriela Firea, apropos de Bucureşti şi de decontarea mandatului de primar general, dar să nu uităm că Bucureştiul nu este toată ţara şi că mai degrabă există antipatie faţă de Bucureşti în restul ţării, plus atitudinea anti-Dragnea de până acum câteva luni, eu aşa explic rezultatele sondajului. Nici Laura Codruţa Kovbesi nu a vrut să deconteze excesele din Justiţie, nu că ar fi tras-o cineva la răspundere cu adevărat,(..) acest scor al ei de peste 40% ne arată că indiferent de umbre, oameni chiar îşi doresc o Justiţie excesivă, dar de cealaltă parte a electoratului reprezintă şi un hadicap, conferindu-i o lipstă de credibilitate", a comentat Cozmin Guşă.

Consultantul politic susține că în actuala configurație a potențialilor candidați se conturează două scenarii pentru alegerile prezidențiale.

1. Patru prezidenţiabili cu şanse de tur 2 "PSD nu face alinaţă cu Pro Romania si cu ALDE, Pro România face alianţă cu ALDE, USR si PLUS rămân în alianţă, respectiv PNL singur.

2. Un al doilea scenariu invocat de consultantul politic presupune trei prezidențiabili în turul 2. "PSD, ALDE și Pro Românîa vor avea candidat comun, ne place sau nu ne place, pe Gabriela Firea, care ar beneficia şi de o parte din voturile lui Ponta, care nu sunt comune cu cele ale ALDE şi PSD, dar si de o parte din voturile lui Tăriceanu, care nu sunt comune cu ale PSD.

