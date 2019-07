Eugen Teodorovici SPULBERĂ SPECULAȚIILE: 'Nu ne împrumutăm pentru salarii'

Ministrul Finanțelor a declarat miercuri că suma de 2 miliarde de euro pe care România a împrumutat-o de pe piața externă nu este destinată plății salariilor.

„Nu ne împrumutăm pentru salarii. Și eu îmi doresc ca acel deficit pe care România astăzi îl are să fie dus în special pe zona de investiții, e obligatoriu pentru orice ministru de Finanțe”. Ministrul spune că afirmațiile legate de costurile finațărilor sunt fără temei. „Dacă cineva obiectiv compară costul de finanțare pe care România îl are astăzi cu celelalte state din afara UE, din UE și din zona euro, o să vadă că sunt costuri foarte bune pe care România astăzi le are. Din păcate se creează pe această temă un subiect nejustificat, fel de fel de declarații care mai de care mai neadevărate”, conform Mediafax.

Ministrul spune că ministerul a anunțat la începtul anului strategia în materie de credite externe. „E o finanțar,e repet pentru a nu știu câta oară ca să fie clar, Ministerul de Finanțe a prezentat la începutul anului, cum face în fiecare an, această strategie. Câți se împrumută, prin ce se împrumută, cât intern, cât extern, pentru că piața are nevoie să știe această informație. Nu e absolut nimic nou”.

Ministerul Finanţelor a împrumutat 2 miliarde de euro de pe pieţele externe, din care 1,4 miliarde de euro pe maturitatea de 12 de ani, şi 600 milioane de euro prin redeschiderea eurobondurilor pe 30 de ani. Acest împrumut de pe pieţele financiare internaţionale vine după ce spre sfârșitul lunii martie Ministerul Finanţelor a împrumu­tat o sumă record de 3 miliarde de euro prin euroobligaţiuni, din care 1,35 mld. euro pe maturitatea de 30 de ani, 500 milioane de euro pe 15 ani şi 1,15 miliarde de euro pe maturitatea de 7 ani.