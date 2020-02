Analiza lui Dan Petrescu: Ianis Hagi trebuie să aibă un impact rapid la Rangers

Dan Petrescu, antrenorul echipei CFR Cluj, a comentat transferul lui Ianis Hagi la Glasgow Rangers, spunând că mijlocașul a luat o decizie foarte bună, însă va trebui să își arate cât mai rapid calitățile la formația scoțiană, antrenată de Steven Gerrard.

"A făcut un lucru extraordinar Ianis că a mers la Glasgow. Nu e un stil dur, doar pare. E un campionat foarte bun pentru el. Dacă joci la Glasgow sau la Celtic este extraordinar. La oricare altă echipă din Scoția mi-ar fi părut rău pentru el deoarece n-ar fi avut cu ce echipă să joace. Acolo are o echipă foarte bună, un antrenor extraordinar, un fost fotbalist, știe cum să îl pună pe Ianis în teren. Nu știu dacă îi vor da timp, pentru că am înțeles că e doar câteva luni împrumut. El trebuie să aibă un impact rapid. Nu o să te aștepte nimeni. Presiunea e fantastică, clubul este fantastic. Ei au cei mai mulți suporteri din Scoția. Am și jucat acolo cu Unirea Urziceni. Știu acest club, ce potențial are. Acum depinde doar de el, eu îi urez multă baftă. Calitatea trebuie să o transforme în teren", a declarat Petrescu, sâmbătă, la o conferință de presă.

Ianis Hagi (21 de ani) a fost împrumutat de Genk, vineri, la formația Glasgow Rangers. Mijlocașul român va evolua la echipa lui Steven Gerrard până la finalul sezonului actual, însă scoțienii au posibilitatea de a-l achiziționa definitiv.

Internaționalul român se află la a treia experiență în străinătate, după cele de la Fiorentina și Genk.

