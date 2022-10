Analiză: Piaţa serviciilor de streaming, în creştere, pe fondul rezultatelor Netflix, 'cu mult peste aşteptările analiştilor'

Premierele noilor sezoane de seriale populare, un nou plan de streaming cu reclame şi o perioadă a anului care încurajează petrecerea mai frecventă a unor seri din ce în ce mai lungi în faţa ecranului ar putea favoriza nu numai fanii acestor producţii, dar şi pe investitori, sunt de părere analiştii XTB România, casă de brokeraj pe burse internaţionale.

În acest sens, o analiză derulată de către companie evidenţiază rezultatele intermediare ale Netflix, valabile pentru al treilea trimestru din 2022, conform cărora gigantul de streaming a câştigat 2,41 milioane de abonaţi noi, la nivel mondial, în perioada iulie - septembrie, mai mult decât dublu faţă de numărul aşteptat de Wall Street. Estimările realizate de Refinitiv precizau un număr maxim de 1,07 milioane de abonaţi noi, potrivit Agerpres.

"Acest lucru este semnificativ, deoarece gigantul din sectorul de streaming, care oferă divertisment de seară popular, a cunoscut o scădere dramatică de 1,2 milioane de abonaţi în prima jumătate a anului 2022. Concurenţa în creştere pe piaţa furnizorilor de streaming poate fi invocată drept motiv, dar Wall Street vrea să vadă rezultate, nu scuze", se arată în analiza de specialitate.

În prezent, Netflix are 223,1 milioane de abonaţi în întreaga lume, iar veniturile au ajuns la 7,92 miliarde de dolari, faţă de prognoza iniţială de 7,85 miliarde de dolari, aşadar o creştere de 6%, în T3 din 2022 vs T3 din 2021.

De asemenea, câştigul pe acţiune (EPS) a ajuns la 3,10 dolari, în creştere cu 43,1%, de la an la an (22,22 dolari).

"Netflix a decis să încerce "lovitura de graţie" şi a lansat previziuni ambiţioase, precum câştigarea a 4,5 milioane de noi abonaţi până la sfârşitul anului, depăşind uşor estimarea Wall Street de 4,2 milioane. Se pare că cifra poate fi mai mult decât un stimulent frumos pentru investitori. În timpul trimestrului, Netflix a lansat episoadele finale ale celui de-al patrulea sezon al hitului SF "Stranger Things", precum şi serialul "Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story", care a devenit unul dintre cele mai vizionate seriale Netflix din toate timpurile. În plus, la începutul lunii noiembrie, Netflix va introduce un plan de streaming de 7 USD pe lună, cu reclame pentru a atrage clienţi frugali. Mai mult, pentru Q4 Netflix plănuieşte premiere ale unui nou sezon al serialului britanic despre familia regală, "The Crown", şi o continuare a filmului din 2019, "Knives Out"", notează sursa citată.

Previziunile companiei de streaming arată că nivelul de peste 230 de milioane de abonaţi ar putea fi atins încă din primul trimestrul al anului viitor. În plus, planul de a introduce o opţiune cu reclame a fost primit pozitiv de către analişti.

Conform Evercore ISI, reclamele de pe platforma Netflix ar putea aduce venituri suplimentare cuprinse între 1 şi 2 miliarde de dolari, până în 2024.

Reprezentanţii companiei au estimat că 2022 va fi încheiat de către concurenţi cu pierderi operaţionale combinate de "cu mult peste 10 miliarde de dolari", comparativ cu profitul operaţional anual aşteptat al Netflix, între 5 şi 6 miliarde de dolari.

Pe de altă parte, compania a menţionat aniversarea intrării platformei de streaming în industria jocurilor. Astfel, Netflix oferă, în prezent, o bază de 35 de jocuri, dar încă 55 sunt deja în producţie, multe dintre acestea bazate pe IP-ul Netflix.

Cu aproape 20 de ani de experienţă în pieţele financiare, XTB este, în prezent, unul dintre cei mai mari brokeri de instrumente derivate din lume şi o companie completă de investiţii listată pe Bursa de la Varşovia.

Grupul include companii reglementate de cele mai mari autorităţi de supraveghere din lume, inclusiv FCA, CySEC şi KNF.