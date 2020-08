Analiza unui 'greu' PNL: Lupta e strânsă în București

Liberal cu ștate vechi în politică, fostul ministru Victor Paul Dobre a declarat marți la Antena 3 că pentru funcția de primar al Capitalei bătălia este „strânsă”.

„Este o batalie stransa. Favorit este Nicusor Dan, pe de altă parte dna firea este primar in functie si pleaca cu avantaj. Cred ca prezenta dlui Tariceanu o favorizeaza pe dna Firea, avand in vedere sa atraga un electorat liberal care din varii motive sa fie nemultumit de anumite aliante. In ce-l priveste pe dl Basescu este un candidat destul de dificil sa faci o predictie, a castigat de doua ori Bucurestiul, in 2000 a plecat de nicaieri si a castigat, cred ca Băsescu ia de peste tot pentru ca e un tip de candidat aparte. Dar, revin, viitorul primar general va fi decis intre primii doi”, a declarat Victor Paul Dobre.