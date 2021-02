Anamaria Nesteriuc, victorioasă în proba de 60 m garduri la Belgrad

Atleta română Anamaria Nesteriuc a câştigat proba de 60 m garduri din cadrul reuniunii de sală de la Belgrad, miercuri, cu timpul de 8 sec 19/100, potrivit Agerpres.

Nesteriuc a fost urmată în clasament de sârboaica Anja Lukic, 8 sec 21/100 şi de bulgăroaica Elena Miteva, 8 sec 28/100.

''Am avut un start prost, dar am revenit pe a doua parte a cursei şi am reuşit sa câştig. Per total, sunt mulţumită de rezultat. A fost o verificare bună înainte de concursul de obiectiv din acest sezon - Campionatul European'', a declarat Anamaria Nesteriuc pentru site-ul oficial al Federaţiei Române de Atletism.

Citește și: BREAKING TUPEUL total al președintelui CJ Călărași 'RĂSPLĂTIT' de DNA - Ar fi îngrădit dreptul la muncă a ZECE angajați și ar fi constrâns un procuror

Sportiva legitimată la clubul CSA Steaua, unde este antrenată de mama sa, Doiniţa Nesteriuc, venea după medalia de aur cucerită la Campionatele Balcanice de la Istanbul, pe 20 februarie (8 sec 18/100). Anamaria s-a impus la Campionatele Naţionale de la Bucureşti cu 8 sec 14/100.

În reuniunea de la Belgrad, alţi doi români au obţinut victorii, Andrea Miklos şi Robert Parge la 400 m.

Claudia Bobocea a luat startul în proba de 1.500 m la reuniunea de sală de la Madrid, dar nu a reuşit să termine cursa.