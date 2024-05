VIDEO Anamaria Prodan a anunțat ce va face dacă Ronald Gavril o înșală ca Reghe: Am discutat despre asta!

Anamaria Prodan s-a dezlănțuit după ce a fost întrebată ce va face dacă va fi înșelată de boxerul Ronald Gavril. Prodan are o relație cu Gavril de câteva luni. Sexy impresara a fondat alături de iubitul ei și o companie de management în domeniul boxului, însă spune că nu va accepta chiar orice de dragul relației!

Prezentă la un podcast, Prodanca s-a dezlănțuit după ce a fost întrebată ce ar face dacă Gavril i-ar fi infidel

E bine știut faptul că motivul divorțului dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf l-au reprezentat acuzațiile de infidelitate. Cine pe cine a înșelat primul e greu de spus!

„Dacă m-ar înșela, nu aș face nimic. Aș pleca mai departe, căci la câte am trăit în viața mea, nu mă mai atinge nimic, dar noi am discutat lucrul acesta din prima secundă în care am hotărât să rămânem împreună. S-a uitat la mine și mi-a zis «Ce mi-ai zis tu și ce aud din oras eu nu am în vocabular. Eu nu am trăit niciodată, nu am gândit niciodată că un bărbat poate să-și înșele iubita».

Când auzi așa ceva la 37 de ani… Eu l-am întrebat Cum?! Tu nu ți-ai înșelat nicio iubită niciodată?. El mi-a spus că nu. Pe bune?! Mai există așa ceva? Nu se mai nasc bărbați în România. Se gândesc că sunt șmecheri dacă au trei amante, dar ei nu-și pot satisface nevasta și familia” a spus Anamaria Prodan la emisiunea „Fiță cu Adiță”.