Anamaria Prodan vorbește despre ce nu se vede în imaginile în care e bătută de Reghecampf. Ce s-a întâmplat la Poliție: 'A căzut peste masă...'

Anamaria Prodan a povestit cu lux de amănunte, sâmbătă, la Realitatea Plus, ce s-a întâmplat la vila din Snagov și cum a pornit scandalul dintre ea și Laurețiu Reghecampf. De asemenea, ea a dezvăluit și ce s-a întâmplat la secția de Poliție. „A căzut peste masa de politie și le-a rupt masa”, a spus Anamaria Prodan.

„Cer scuze pentru imagini. Viața nu este asa cum ne-am dori să fie. Viața pe care am proiectat-o eu superb si imaginea făcută familiei mele și lui Laurențiu Reghecampf începe să se prăbușească... Nu e nimic de spus. Imaginile spun totul”, a declarat, în exclusivitate la Realitatea PLUS, Anamaria Prodan, în urma scandalului de vineri seară.

Nu e nimic de spus, imaginile sunt totul.

„Noi am incercat sa-l calmam pe Reghecampf. Avem si camerele de filmat de pe strada și cei care au filmat, finii. Audio, video, absolut tot. . Timp de 25 de minute am incercat sa vorbesc linistit si frumos sa mergem la notar sa terminam. Ne-a înjurat...

Ne ameninta cu Radu Budeanu, cu Dragoș Dobrescu. Ne amenință, mă amenință că ne face dosar mie, lui Cristian Rizea, că ne bagă în pușcărie, că ne face Dobrescu dosar... Mi-a dat o grămadă de nume, oameni pe care nu-i cunosc, nu am nicio legătura cu ei. Nu știu de ce Budeanu și Dobrescu apar in toata povestea asta si se lauda in tot orasul că îi are în spate, că o să dărâme... Nu știu de ce ne amenință pe toți, că ne face dosare, că ne termină pe toți, că o să facă niște nenorociri de o să putrezim în pușcărie toți”, a mai spus Anamaria Prodan, sâmbătă, în exclusivitate, la Realitatea PLUS.

Întrebată dacă are dovezi și probe pentru a susține ce a declarat, Anamaria Prodan a subliniat din nou că sunt „filmarea video si audio unde se aude clar cum încercăm să-l calmăm, inclusiv eu, finul meu. I-a rupt buza, tricoul, hainele, nu puteam să-l liniștim”.

„Toate au început de la Cristian Rizea, de la Chișinău, a făcut o emisiune unde a vorbit de amanta soțului, și de la acel episod a venit pornit la ușa casei, unde a intrat fără să aibă voie. Nu a sunat ca vine. A speriat și a amenințat copilul. Copilul m-a sunat că îl amenință, că iar a venit beat, că iar face scandal.

E mult prea mult. Toată nebunia asta trebuie să se termine, la poliție, oriunde, să se termine. Trăim într-un coșmar. Tot ce apare în ziare sunt prieteniile lui, nu mă interesează. Radu Budeanu până acum ceva timp scria despre amanta lui Reghecampf, acum scrie despre Anamaria Prodan. Mi se pare jignitor...”, a explicat Anamaria Prodan.

Despre reacția dată de Laurențiu Reghecampf pentru un ziar central, Anamaria Prodan a afirmat că nu va comenta: „Nu doresc sa comentez. Aveți imaginile. Mai este ceva de comentat?!”.

În același timp, Anamaria Prodan a dezmințit că vineri seară, după scandalul de la casa sa, ar fi avut loc și la Poliție o bătaie, la audiere. Impresara a dezvăluit ce s-a întâmplat de fapt în cazul lui Reghecampf.

„Nu s-a întâmplat absolut nimic, niște prostii ce au apărut in ziare că ne-am bătut la sectia de politie. NU! Nu există așa ceva. A căzut peste masa de politie și le-a rupt masa, pentru că nu putea sta in picioare. Atât. De acolo l-au luat si l-au dus într-o camera. În rest, ceea ce comentează Reghecampf cred ca se vad imaginile.

Dacă nu aveam imaginile astea, cred că îl vedeați pe Laurențiu Reghecampf tumefiat cum merge el plângând la INML și la Poliție... Trebuia să stau cu mâinile la spate și să mă bată și pe mine și pe copilul meu Laurențiu Reghecampf”, a mai spus Anamaria Prodan.

„S-a ajuns foarte departe. Am strâns din dinți și am tăcut doi ani de zile. În timpul asta l-am apărat.

Asta este, ne-am despartit, dar vreau sa dea ce a furat din casa. Că, după 50 de ani nu poti pleca asa zâmbind.... O să mergem până la capăt, îl dăm pe mâna Poliției pentru că cu vorba bună nu putem.

Copilul meu nu mai poate trai așa, nu poate să se uite în spate tot timpul.. .Ne înjură, ne amenință, ne face în toate felurile. Ca eu am afaceri. Că îmi dsitruge că am cu Budeanu și Dobrescu... Am înnebunit cu Budeanu și Dobrescu. Nu mai pot sa ma trezesc dimineata din pat ca mi-e frica de Budeanu si Dobrescu. Lui Dobrescu, personal, i-am dat mesaj: Te rog, in numele copiilor mei, ajută-mă sa inchid aceasta situatie...”, a mai adăugat Anamaria Prodan.

Despre plângerile de ambele părți de la Poliție, de agresiune reciprocă, Anamaria Prodan a mai explicat că „am sunat la politie, si-a dat seama clar ca nu mai e de joaca, nu-l mai iartă nimeni, nici eu, nici finul. El a stiut clar ca nu mai are cum niciun fel in care sa se intoarca sa-si ceara iertare. Promite de doi ani: Gata, mergem la notar. Nu vine de doi ani.

Nu am gresit in fata nimanui ca sa traim asa o viata. A dat in mine, nu am zis nimic, ati vazut imaginile. Nici nu am ripostat de fiecare data. Am si imaginile si video: Te rog, Laurențiu, nu merge, esti baut, Laur, te rog, du-te acasa, ai botez duminică, ai o iubita, ai o viață nouă, te rog, calmează-te... Nu putem mai mult de atât. Timp de peste 20 de minute m-a împins, m-a injurat, m-a scuipat, am strâns din dinți ca sa nu lovesc, e tatăl copilului meu, nici nu am vrut sa ma apar”.

Realitatea PLUS precizează că a incercat să-l contactelze pe L. Reghecampf, dar, la telefon, a răspuns Corina Caciuc, care a refuzat invitația.