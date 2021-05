ANAT, apel către Guvern: 'Acest model este aplicat cu succes în alte țări europene'

ANAT solicită găsirea unei metode alternative de analiză a situației epidemiologice a țărilor ce constituie destinații de vacanță pentru cetățenii români. Soluția ar fi un indice fix, predefinit, astfel încât persoanele care se întorc din vacanță dintr-o destinație cu indice sub cel fixat să nu mai fie obligate să intre în carantină. Acest model este aplicat cu succes în alte țări europene.

”În primul rând, permiteți-ne să vă felicităm pentru modul în care se desfășoară acțiunea de vaccinare a populației, care considerăm că merge foarte bine și ne oferă speranța că vom reveni la normalitate în curând! Totuși, nu putem să nu observăm că acest lucru, evident, îmbucurător pentru țara noastră, are și consecințe negative asupra deplasării populației în țările cu indice epidemiologic mai ridicat decât România și, implicit, asupra turismului, și așa greu încercat de mai bine de un an. Astăzi, Romania are indice 128, mai mic decât majoritatea țărilor unde turiștii români preferă să călătorească în mod uzual, astfel că persoanele care încă nu s-au vaccinat trebuie să intre în carantină la întoarcerea în România”, subliniază Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT) într-o scrisoare deschisă trimisă, astăzi, către Guvernul României, în atenția domnului prim-ministru Florin-Vasile Cîțu și a domnului ministru Claudiu Năsui, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, referitor la facilitarea călătoriilor în afara țării pentru cetățenii români.

ANAT face, pe această cale, un apel către Guvern și solicită sprijin în identificarea unei metode alternative de analiză a situației epidemiologice a țărilor în care preferă să călătorească cetățenii români, cum ar fi un indice fix, predefinit, sub care persoanele care se întorc din vacanță dintr-o astfel de destinație să nu mai fie obligate să intre în carantină. Spre exemplu, dacă indicele este stabilit la 500, toți cetățenii români care se întorc din țări cu indice epidemiologic sub 500 și nu sunt vaccinati, să fie exceptați de la efectuarea carantinei. Acest model este aplicat cu succes în țări precum Portugalia (indice fixat la 500) și în Islanda (indice fixat la 700).

”Suplimentar, se pot stabili protocoale prin care să se dea posibilitatea efectuării de teste PCR sau teste rapide antigen în aeroport de către persoanele care se întorc din țări cu indice peste cel stabilit la nivel național, la intrarea pe teritoriul României, cu exceptarea de la efectuarea carantinei pentru persoanele care au rezultat negativ la test. Astfel vor fi evitate numeroase situații neplăcute pentru călătorii care au achiziționat deja pachete de servicii de călătorie sau servicii de călătorie individuale”, declară Dumitru Luca, președintele ANAT.