ANAT: Guvernului ar trebui să-i pese de înfiinţarea Fondului de garantare din turism

Agenţiile de turism se arată ”iritate” de faptul că înfiinţarea Fondului de garantare din turism întârzie şi că autorităţile nu au luat încă nicio decizie privind garantarea pachetelor turistice. Alin Burcea, primvicepreşedinte al Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism din România (ANAT), a declarat pentru News.ro că guvernului ar trebui să-i pese de acest proiect important în turism şi că până acum nu s-a ajuns la nicio concluzie, în urma discuţiilor cu ministerul de resort.

”Acum suntem într-un impas, o tot lungim şi nu ajungem la nicio concluzie, din păcate. E anormal ce se întâmplă. Guvernul ar trebui să fie cel căruia îi pasă de acest proiect. Din câte ştiu, începe infringementul pe 1 iulie, noi ne-am văzut cu cei de la Ministerul Turismului de câteva ori, dar nu am primit niciun feedback. Eu, ca prim-vicepreşedinte al patronatului ANAT, dar şi ca proprietar de agenţie de turism de 25 de ani, cred că aceast problemă trebuie odată rezolvată, iar banii turiştilor asiguraţi”, a declarat pentru News.ro Alin Burcea, care este totodată proprietar al touroperatorului Paralela 45.

El afirmă că industria este iritată din cauză că problema înfiinţării acestui proiect privind fondul de garantare din turism ”nu se mai rezolvă odată”.

”Pe noi, asociaţia ANAT, ne preocupă această măsură, de asigurarea banilor în turism, de şapte ani deja. Se trezeşte breasla şi nu se trezeşte Guvernul. Acum doi ani, noi am venit cu un proiect de act normativ prin care propuneam patru modalităţi de garantare: fond, asigurare, cash colateral şi scrisoare de garanţie bancară. Acum s-a ajuns la concluzia că ideea de a avea numai un fond nu este benefică. Noi am cerut ca în primul an să garantăm până la o pagubă de 500.000 euro, în al doilea an să ajungem la 1 milion euro şi apoi să creştem treptat şi să ajungem la un capital de 10-20 milioane euro în acest fond şi să garantăm nelimitat”, afirmă Burcea.

El menţionează că oficialii de la Bruxelles spun că pachetele turistice trebuie garantate nelimitat încă de la început, dar, economic vorbind, acest lucru nu este posibil.

”Noi am mai propus ca la intrarea în fond, orice companie să cotizeze cu câte 2.000 euro, capital iniţial. Înmulţit cu 2.500 agenţii, câte sunt licenţiate în prezent, ar însemna un capital de 5 milioane euro în fond. Ulterior, urma să cotizeze cu un procent de 0,1-0,2% din fiecare pachet şi se strâgeau alţi bani”, subliniază oficialul ANAT.

De asemenea, agenţiile de turism mai cer TVA diferenţiată de 9% la toate serviciile oferite.

”Am vorbit şi cu ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, despre acest subiect. Dânsul spune că la Bruxelles există o anexă unde nu apar agenţiile de turism. Problema trebuie pusă pe agenda preşedinţiei României”, spune Burcea.