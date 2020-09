Anca Alexandrescu a scos 'Bilețelul roz' primit de la Victor Ponta: Mi-a fost teamă, era secret de serviciu despre Jean Uncheșelu

Fosta consilieră a lui Victor Ponta din perioada în care acesta a fost premier, Anca Alexandrescu, a declarat miercuri, la Realitatea Plus, că Victor Ponta i-a dat un document secret de serviciu cu informații despre procurorul Jean Uncheșelu și i-a cerut să-l dea presei în perioada în care Ponta era anchetat de respectivul procuror. Anca Alexandrescu a prezentat și documentul despre care a spus că a fost primit de la Ponta.

Anca Alexandrescu a povestit că Victor Ponta a chemat-o în biroul său și i-a întins un plic. „Mi-a spus 'Il citesti si te lamuresti'”.

„Cand mi-a dat plicul nu a vorbit deloc (despre nume de persoane), probabil se temea sa nu fie inregistrat. Mi-a fost greu sa inteleg ce dorea. Pe plic scria „Savaliuc, Luju”, a declarat Anca Alexandrescu.

„Am scos documentul din plic. Imi cerea sa-i dau documentul lui Savaliuc (Răzvan Savaliuc, jurnalist la lumeajustitiei.ro). E document secret de de serviciu, nota interna, despre Jean Uncheselu (procurorul care l-a anchetat pe Ponta), sunt niste fapte facute de Uncheselu. Evident, eu nu l-am dat pentru ca mi-a fost si teama. Dar am vorbit cu cineva din presa ca as avea niste informatii, nu am spus insa ca am documentul. A aparut documentul doi ani mai tarziu.

A doua zi Ponta mi-a zis 'Nu te-ai dus la persoana aia, te-ai dus la altcineva. La cine te-ai dus? Ca m-a sunat Coldea (Florian Coldea, la vremea respectivă nr.2 din SRI) si mi-a zis sa ma potolesc, sa nu mai dau documente despre Jean Uncheselu. Nu-l mai da'.

Scrie pe el ca este document original, exemplar unic, de la Administratia Penitenciarelor. Uncheselu ii facuse lui Ponta dosarul Rovinari-Turceni”, a declarat Anca Alexandrescu la Realitatea Plus.