Modul în care economia şi societatea funcţionează trebuie să se schimbe şi să trecem la o abordare mult mai responsabilă, în care reciclăm resursele, pentru că, dacă vom continua să le utilizăm în maniera actuală, până în 2050 vom avea nevoie de resursele a trei planete, a declarat, joi, senatoarea USR Anca Dragu.

"Dacă vom continua să utilizăm resursele în maniera în care o facem azi, vom avea nevoie de resursele a trei planete până în 2025. Ca atare, modul în care economia funcţionează, societatea în general, trebuie să se schimbe şi să trecem de la această abordare în care consumăm şi aruncăm la o abordare mult mai responsabilă, în care reciclăm resursele, ele parcurg diferite stadii, diferite sectoare de activitate, astfel încât obţinem un beneficiu total din aceste resurse, pentru că resursele, vedem şi în zilele de azi, sub presiunea conflictului armat, resursele fac diferenţa între o economie funcţională şi şocuri şi pauze într-o economie", a spus Anca Dragu, la o conferinţă dedicată economiei circulare, organizată de TheDiplomat, conform AGERPRES.Ea a subliniat că trebuie discutat despre nivelurile la care este abordat conceptul de economie circulară, de la nivel individual, până la nivelul autorităţilor, Guvern, Parlament."Preocuparea aceasta e clară, e evidentă, există la nivelul autorităţilor, la nivelul Guvernului. La nivelul Parlamentului acest lucru se traduce în iniţiative legislative, pe de o parte, dar şi în proiectele de legi care trebuie să aibă şi au prioritate şi beneficiază de atenţia parlamentarilor. Unde nu stăm foarte bine? Zona de mediu, şi iniţiativele legislative pe această zonă ştim că nu au avut un mare succes în ultimele luni. Am văzut pe iniţiative importante, care să incrimineze faptele, nelegiuirile din zona aceasta de mediu, am văzut iniţiative legislative care pur şi simplu au picat, au fost respinse din considerente de culoare politică. Ori, trebuie să ne trezim cred, în al 12-lea ceas, şi să înţelegem că mediul, dezvoltarea durabilă, economia circulară sunt subiecte transpartinice şi trebuie să le abordăm cu seriozitate. Acesta este primul mesaj, că la nivelul Parlamentului ar trebui să vedem ceva mai multă seriozitate atunci când vine vorba de componenta de mediu din conceptul de dezvoltare durabilă", a subliniat Anca Dragu.Aceasta a atras atenţia că noul concept de economie circulară presupune şi nişte costuri suplimentare pentru companii, iar în momentul în care costurile pentru a implementa principiile din dezvoltarea durabilă şi economia circulară sunt mari, cu siguranţă creează probleme în activitatea economică a companiilor. De aceea, ar trebui să fie dezvoltat un sprijin financiar."Avem nevoie de o abordare mult mai serioasă, strategică, cum efectiv sprijinim aceste proiecte care ţin de economia circulară, cum vine statul să încurajeze prin mecanisme financiare de garantare. Sunt multe scheme care se aplică, sunt instituţii financiare internaţionale care dezvoltă asemenea programe, au ţinte în portofoliul lor, cât la sută din portofoliu să meargă spre acest gen de activitate. Deci, foarte important: ca să putem merge mai departe clar, evident, categoric cu implementarea din zona de economie circulară avem musai nevoie de finanţare. Uneori zona de finanţare scapă din vedere şi atunci discuţia e parţială", a punctat Anca Dragu.