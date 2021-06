Anca Dragu: O stradă care leagă 13 Septembrie de Izvor, prima etapă a proiectului demolării zidului din jurul clădirii Parlamentului

Anca Dragu, președintele Senatului, anunță că se fac pași importanți în demersul de dărâmare a zidului de beton care înconjoară clădirea Palatului Parlamentului, iar proiectul ar putea fi implementat în cel mult un an și jumătate. Aceasta a arătat că deschiderea de care se bucură această inițiativă s-a văzut odată cu organizarea unui eveniment cu ocazia Zilei Copilului în curtea Senatului.

“Sâmbătă, pe 5 iunie, am avut cel mai mare eveniment în curtea Senatului. Cel mai mare eveniment de când există această instituție în clădirea respectivă. Am sărbătorit ziua copilului, au participat aproape 20.000 de persoane, am avut foarte multe atracții pentru copii, de la grupuri de debate, muzică, elicoptere, mașini de poliție. Petrecerea s-a numit „Senatul copiilor” și a fost primul pas pe care l-am considerat posibil, din motiv de pandemie. În paralel, de când am preluat mandatul, am lucrat cu arhitecții care în ultimii 10-15 ani au diferite proiecte pentru deschidere, pentru o remodelare urbană a zonei Parlamentului. Chiar săptămâna viitoare voi avea o discuție și cu președintele Camerei Deputaților și cu primarul general al Capitalei în care să ne uităm împreună la acest proiect”, a spus Anca Dragu în cadrul unui interviu pentru AS TV Bistrița.

Președintele Senatului susține că, inițial, o stradă ar urma să străbată curtea Parlamentului, urmând ca proiectul să fie completat cu amenajarea zonei de promenadă.

“Prima etapă ar viza o stradă, o străpungere a curții Parlamentului, o stradă care să lege bulevardul 13 Septembrie de Izvor, astfel încât accesul în curte și către Muzeul Național de Artă Contemporană să fie mult mai facil. Este un proiect care, dacă ne ținem de el serios, ar putea fi implementat în circa un an și jumătate. Am făcut multe din această idee, de a ne apropia de cetățean, de a dărâma ziduri, mai ales acest zid mental pus între Parlament și cetățeni”, a declarat Anca Dragu.

Președintele Senatului a mai spus că impozitarea muncii este foarte mare în România, mai ales în cazul salariilor mici, iar proiectul eliminării impozitului minim va fi luat în calcul în momentul în care economia, care acum se resimte în urma pandemiei, își va reveni. De asemenea, aceasta susține că trebuie făcut ceva în privința pensiilor speciale, fiind sigură că grupul de lucru alcătuit la nivelul coaliției de guvernare care se ocupă de problemă va găsi cele mai bune soluții.

“Pensiile parlamentarilor au fost deja eliminate. Am avut o ședință de plen reunit, chiar eu am condus această ședință, și am făcut un prim pas. Despre celelate pensii, avem un grup de lucru înființat la nivelul Coaliției, în care sunt juriști și economiști, astfel încât să avem și fundamentare economică, dar și juridică, pentru că știm bine că sunt deja decizii ale instanțelor, ale CCR, care comentează într-un anume fel acestă eliminare a pensiilor speciale. Așadar vrem să ne asigurăm că facem un proiect care să și țină în fața oricărei provocări”, a încheiat Anca Dragu.