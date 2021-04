Anca Dragu (PLUS): Mi se pare un pretext, motivul demiterii lui Vlad Voiculescu. Ne-am fi dorit să nu existe ziua de miercuri

Preşedintele Senatului, Anca Dragu (PLUS), a declarat că demiterea lui Vlad Voiculescu din funcţia de ministru al Sănătăţii a fost un gest unilateral al premierului Florin Cîţu şi că ar fi vrut să nu existe momentul de miercuri dimineaţă. Dragu este de părere că este nevoie de o discuţie serioasă în cadrul coaliţiei de guvernare, despre care a subliniat că ”nu vorbim la trecut”.

”Nu vorbim la trecut, vorbim la viitor şi ştiţi bine că am făcut eforturi în decembrie să punem la punct această coaliţie de guvernare. Am lucrat foarte mult la program, fiecare dintre cele trei partide ce compun coaliţia. Am venit cu un guvern, cu un program şi am început implementarea programului. Avem o sincopă, dar... S-a tot folosit termenul de criză politică. Eu sunt economist. În economie, o criză înseamnă ceva profund, ceva care durează foarte mult timp, în care se pierd locuri de muncă, ai creştere economică negativă, deci e ceva puternic. Nu mă simt confortabil să spun că e criză politică ce se întâmplă acum. Dar, într-adevăr, avem, ne-am trezit cu această situaţie total neplăcută în care premierul l-a demis pe unul dintre miniştri, pe ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu. Şi a fost un gest unilateral, fără discuţie, dincolo de orice limită şi de orice dialog firesc în cadrul coaliţiei”, a declarat Anca Dragu, la Prima TV, în cadrul emisiunii ”Insider Politic”.

Întrebată dacă există un dialog între premierul Florin Cîţu şi miniştrii USR PLUS, Anca Dragu a subliniat că miniştrii de la USR PLUS au participat la şedinţa de guvern.

”Miniştrii USR PLUS au fost la şedinţa de guvern tocmai pentru că am analizat situaţia în care ne aflăm şi am considerat că trebuie să dăm acest mesaj de responsabilitate. Este un gest de responsabilitate. Desigur, te poţi uita la fiecare gest din diferite unghiuri şi poţi specula, dar decizia de a participa la şedinţa de guvern, de a continua activitatea la Guvern a fost una, insist, de responsabilitate. Faptul că au mers la şedinţă arată angajamentul pe care îl au miniştri noştri pentru guvern şi coaliţie. Noi vrem să ne aşezăm la masa discuţiilor şi la dialog. Nu am fi vrut să existe miercuri dimineaţa. În acest moment noi spunem că, din păcate, nu putem avea încredere în premierul Cîţu. Pe de altă parte, coaliţia ar trebui să continue activitatea. Vrem să începem să discutăm. Conceptul de dialog, de negociere, de masa discuţiilor, sunt concepte ce trebuie să existe în spaţiul politic, să existe mai des. Nu e vorba de înţelegeri pe sub masă, e vorba de un dialog cu reguli clare”, a declarat Anca Dragu.

Întrebată, de asemenea, dacă gestul de a participa la şedinţa de guvern nu înseamnă şi că USR PLUS dă înapoi, Dragu a explicat: ”Faptul că ne comportăm responsabil nu trebuie confundat cu slăbiciunea”.

De asemenea, Anca Dragu a declarat că nu a văzut vreo evaluare făcută lui Vlad Voiculescu, în calitate de ministru al Sănătăţii şi nu a auzit explicaţii din partea premierului Florin Cîţu.

”Am avut în coaliţie o discuţie cu o săptămână în urmă şi ştiţi că după şedinţa de săptămâna trecută liderii coaliţiei au ieşit cu mesaje de susţinere atât pentru ministrul Sănătăţii, Voiculescu, cât şi pentru coaliţie. A fost o discuţie la nivelul coaliţiei care s-a terminat cu un acord pozitiv. A doua zi a fost încălcat. Violenţa acestui gest ne-a mirat şi cumva a forţat şi reacţia noastră”, a mai declarat preşedintele Senatului.

Anca Dragu crede că ordinul semnat de Vlad Voiculescu ”nu era un element care să schimbe regulile jocului”.