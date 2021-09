Anca Dragu prezentă la dezvelirea bustului liberalului Vintilă I.C. Brătianu, creaţie a sculptorului Oscar Han

Bustul liberalului Vintilă I.C. Brătianu, realizat de sculptorul Oscar Han în anul 1931 şi descoperit în timpul săpăturilor la o şcoală din localitate, a fost dezvelit, sâmbătă, la Coteşti.

"Sculptura a fost descoperită în urmă cu patru ani, cu ocazia unor săpături pe care le-am efectuat în comună, la Şcoala Odobasca. Amplasarea bustului a fost admisă de către Comisia Naţională pentru Monumente de For Public şi a primit şi aviz favorabil privind concepţia artistică din partea Ministerului Culturii. Bustul pe care îl vedeţi a fost clasat ca bun cultural cu semnificaţie artistică în 2018. Sculptura a fost realizată de unul dintre cei mai mari sculptori, Oscar Han, în 1931", a declarat, cu ocazia dezvelirii bustului, primarul comunei Coteşti, Dorel Bolovan.

Sculptura a fost restaurată de prinţul Mihail Ghyka, cel care a asigurat şi ridicarea unui soclu în vederea punerii în valoare a sculpturii.

Participanţii au evocat personalitatea lui Vintilă Brătianu, cel care, printre altele, a pus bazele doctrinei liberale "Prin noi înşine!".

"Vintilă Brătianu este unul dintre oamenii de stat ai României care au decis, au vrut, au muncit şi au rămas în cartea de istorie a României. Este cel care a gândit şi a pus în aplicare principiul economic 'Prin noi înşine!'. Acest principiu contează foarte mult pentru o ţară ca România, o ţară care are foarte multe resurse, resurse naturale şi resurse umane", a spus preşedintele Senatului, Anca Dragu.

La inaugurare au fost prezenţi preşedintele Senatului, Anca Dragu, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea, Cătălin Toma, prinţul Mihail Ghyka, senatori şi deputaţi liberali de Vrancea, reprezentanţi ai administraţiei publice locale şi judeţene.

Vintilă I. C. Brătianu, al treilea fiu al lui Ion C. Brătianu, a fost un important economist, finanţist şi om politic român, preşedinte al Consiliului de Miniştri în perioada 24 noiembrie 1927 - 3 noiembrie 1928. Inginer de profesie, s-a implicat, în calitate de inginer-şef, în lucrările de construcţie ale podului metalic de peste Dunăre de la Feteşti-Cernavodă, proiectat de inginerul constructor Anghel Saligny. Ulterior, a primit conducerea lucrărilor de construcţie a podurilor de pe Siret, Argeş şi Vădeni. După moartea lui Ion I. C. Brătianu, la 24 noiembrie 1927, Vintilă Brătianu a devenit preşedinte al partidului, informează Agerpres.