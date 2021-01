Anca Dragu, șefa Senatului, al doilea om în stat: 'Mă uit consternată la ştiri. Haos şi violenţe, manipulare, radicalizare; dialogul a fost înlocuit de ţipete'

Preşedintele Senatului, Anca Dragu, afirmă, miercuri seară, că urmăreşte ”consternată” evenimentele din America şi nu recunoaşte oraşul în care a învăţat, a muncit şi a locuit. ”Haos şi violenţe, manipulare, radicalizare; dialogul a fost înlocuit de ţipete”, afirmă Dragu, cerând ”Make America normal again”.

”În august 1999, aterizam pentru prima dată la Washington, pe Aeroportul Dulles International. Căldură, soare, umezeală, oboseala unui drum lung, precum şi emoţia şi teama unui nou început au făcut din acea zi una de neuitat. Începeam aventura studenţească în SUA. M-am adaptat rapid la noua lume, una fascinantă, cosmopolită şi dinamică. Aproape 70% dintre colegii mei de la George Washington University erau studenţi internaţionali. Mi-am făcut prieteni din toate colţurile lumii, petreceam ore în şir discutând despre economia şi politica diferitelor ţări. Era o lume a dezbaterilor deschise, oneste. Trăiam o permanentă confruntare de idei. Amfiteatrele universităţilor GWU şi Georgetown găzduiau frecvent vorbitori celebri din întreaga lume, oameni de care auzisem, dar pe care nu speram să îi întâlnesc. În Washington am înţeles ce înseamnă toleranţa şi înţelegerea”, a scris, miercuri seară, pe Facebook, Anca Dragu, într-un mesaj intitulat ”Make America normal again!”

Dragu susţine că urmăreşte consternată ştirile din America.

”Mă uit consternată la ştiri şi nu recunosc oraşul în care am învăţat, am muncit, am locuit. Haos şi violenţe, manipulare, radicalizare; dialogul a fost înlocuit de ţipete. Şi toate acestea pentru că fostul preşedinte Donald Trump refuză să accepte înfrângerea. Mandatul fostului preşedinte a fost marcat de agresiune, divizare internă, război comercial, negarea problemelor de mediu la nivel global, dezechilibre macroeconomice, adâncirea decalajelor interne. Cu toate acestea (sau pentru toate acestea), Donald Trump refuză să accepte înfrângerea şi blochează învestirea preşedintelui Biden. Sper ca liniştea să fie rapid restabilită şi noul preşedinte să-şi preia mandatul”, a mai scris preşedintele Senatului.

Forţele de ordine federale au început evacuarea protestatarilor din Capitoliu, iar Serviciile Secrete, FBI şi Garda Naţională din Maryland au răspuns solicitării poliţiei Capitoliului de a interveni. Vicepreşedintele american Mike Pence a cerut suporterilor lui Donald Trump să părăsească Capitoliul şi să înceteze violenţele. Mai mulţi protestatari care îl susţin pe Trump au pătruns în clădirea Capitoliului de la Washington în ziua în care este validată alegerea lui Joe Biden în funcţia de preşedinte al SUA.