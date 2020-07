Încă o vedetă DIVORȚEAZĂ: Anunțul făcut de Anca Țurcașiu, după 20 de ani de căsnicie

Tot mai multe vedete au ales să se despartă, după pandemie! Anca Țurcașiu a divorțat după o căsnicie de aproape 20 de ani. Vestea neașteptată a fost dată chiar de artistă pe pagina sa de socializare.

Anca Țurcașiu, în vârstă de 50 de ani, a șocat pe toată lumea cu vestea dată.

„Am divorțat! Am divorțat de bărbatul pe care l am ales să mi fie sprijin! Suflet pereche! In brațele căruia am crezut că voi imbatrani! Dar viața îți oferă lecții de învățat! Ne naștem să primim lecții! Merg mai departe cu fruntea sus, convinsă că sunt iubită de Dumnezeu și de voi și aștept de acum înainte liniște, echilibru, iubire, pace și armonie! Știu că cineva acolo sus mă iubește și voi avea parte de tot binele Pământului!

Nu așteptați nimic de la mine! Nu voi răspunde nimănui! Viața mea personală nu va fi expusă niciodată! Rămân demnă, optimistă și sigură că voi redeveni fericită și iubită ! Sunt aici pe Pământ că să ofer iubire, bucurie și voi face asta până la sfârșit! Mulțumesc anticipat presei pentru liniște! Vă mulțumesc celor care mi ați fost alături in această perioadă grea din viața mea! Vă mulțumesc mult! Fără voi n aș fi putut!”, a scris Anca Țurcașiu pe contul de Facebook.

