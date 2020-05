Anchetă epidemiologică a DSP Vrancea, după ce medicul militar Alexandru Keresztes, care a condus interimar Spitalul Focşani, a fost infectat cu coronavirus

Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Vrancea a anunţat, marţi, că face anchetă epidemiologică pentru a depista contacţii medicului militar Alexandru Keresztes, care a condus Spitalul Judeţean Focşani pentru 26 de zile, după ce presa locală a scris că acesta ar fi infectat cu coronavirus. Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, precizează că nu a fost informat despre acest lucru, însă susţine că rata de transmitere a virusului în comunitate este ridicată la Focşani. Nici prefectul de Vrancea nu a fost informat cu privire la infectarea medicului militar, anunță news.ro.

Presa locală a relatat, luni, că medicul militar Alexandru Keresztes, care a condus Spitalul Militar Focşani în perioada 13 aprilie - 8 Mai, ar fi fost confirmat cu noul coronavirus, după ce ar fi plecat din Vrancea.

La întoarcerea la Braşov, el ar fi făcut un test care ar fi ieşit pozitiv şi ar fi fost internat în Secţia de boli infecţioase a Spitalului Militar ”Regina Maria” din Braşov, al cărui comandat este, urmând să fie retestat.

De asemenea, un alt ofiţer, lt. col. Adrian Ceauşu, care a făcut parte din echipa de conducere a spitalului din Focşani ar fi fost diagnosticat cu COVID-19.

Întrebat, luni, de situaţia colonelului Alexandru Keresztes Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a declarat la Digi 24: ”Nu am această informaţie. Nu am fost anunţat. El a fost manager. O să am o discuţie cu dânsul şi o să văd. Gândiţi-vă că el când a ajuns la Focşani erau 35 de cadre medicale infectate, o infirmieră a şi decedat, erau mai mult de 15 din Spitalul Judeţean, iar în acest context rata de transmitere în interiorul spitalului era destul de mare. Bănuiesc că, prezenţa în focar, o perioadă în care a fost o lipsă de precauţie s-arputea ajunge şi la această infectare, dar o să mă interesez”.

Marţi, la mai mult de 24 de ore de la informaţiile potrivit cărora colonelul Keresztes ar fi fost infectat cu coronavirus, conducerea DSP Vrancea a anunţat că a demarat o anchetă, fără a menţiona ferm dacă medicul militar a fost sau nu confirmat cu COVID-19.

”Cât a condus unitatea spitalicească din Focşani, managerul interimar a avut întâlniri de lucru şi cu medici din cadrul DSP Vrancea, cum ar fi cele din cadrul şedinţelor de Consiliu de Administraţie. Pentru a elimina orice suspiciune asupra infectării cu COVID-19 medicilor care au fost în proximitatea col. dr. Alexandru Keresztes, DSP Vrancea face precizarea că a dispus demararea anchetei epidemiologice pentru identificarea tuturor contacţilor cazurilor confirmate. Cât priveşte membrii Consiliului de Administraţie, aceştia nu se încadrează în contacţi apropiaţi, conform Metodologiei de supraveghere SARS-COV2 deoarece au purtat măşti chirurgicale şi au respectat distanţa socială, fiind la mai mult de 2 metri unul faţă de celălalt”, a transmis DSP Vrancea.

Contactat de News.ro, prefectul de Vrancea, Gheorghiţă Berbece, a declarat că nu a fost informat până acum de DSP Braşov cu privire la situaţia colonelului Kerestez.

”Nu avem niciun rezultat cu care să garantăm că e adevărat, nu avem o comunicare de la DSP Braşov. Fiind regimul militar al dumnealui, probabil se gestionează altfel informaţia”, a spus Berbece. Întrebat dacă se va izola, în cazul în care se va confirma informaţia că medicul militar este confirmat cu coronavirus, dat fiind că vineri s-a întâlnit cu el, prefectul a declarat că ”nu sunt motive”.

”Sunt peste trei metri între dumenealui şi mine, după cum se poate aprecia şi-n fotografie, am respectat toate măsurile, am purtat echipament, ne-am dezinfectat. Nu avea niciun simptom la acel moment, niciun alt membru al echipei medicale nu prezenta un simpom specific bolii. Există o definiţie de caz a contactului direct, nu mă încadrez, dar, dacă epidemiologii vor face o anchetă şi vor considera că e nevoie să mă izolez, mă izolez, dar motive concrete nu am. Nu am niciun simptom, întâlnirile au fost foarte scurte, maxim 15 minute, am purtat echipamement”, a explicat prefectul de Vrancea.

Până la ora transmiterii acestei ştiri, Grupul de Comunicare Strategică nici nu a confirmat starea medicului Alexandru Keresztes, dar nici nu a infirmat informaţiile că ar fi confirmat cu coronavirus.