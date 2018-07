Anchetă la Complexul Energetic Oltenia: Ministrul Energiei a trimis Corupul de Control

Ministerul Energiei a trimis Corpul de Control la mina Pinoasa, unde sâmbătă doi angajați au fost răniți, în urma exploziei unui panou electric, iar din primele cercetări rezultă că este vorba despre „un caz de neglijență în serviciu”, anunță ministerul.

„Din primele evaluări se pare că este vorba despre un caz de neglijență în serviciu. Ministerul Energiei a decis convocarea unei comisii interne de anchetă la nivelul Complexului Energetic Oltenia şi trimiterea Corpului de Control pentru evaluarea exactă a împrejurărilor accidentului de muncă. În paralel cazul va fi cercetat şi de Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj”, anunță Ministerul Energiei, potrivit Mediafax.

Doi angajați ai Carierei Pinoasa, din cadrul Complexului Energetic Oltenia, au fost fost răniți, sâmbătă, în urma exploziei unui panou electric, victimele, cu arsuri pe mâini şi față fiind transferate la spitale din București.

„A fost neglijență în serviciu, inginerii au scos de sub tensiune un utilaj, obligativitatea lor era să verifice scoaterea de sub tensiune și după aceea să facă manevrele. Nerespectarea acestor manevre este extrem de periculoasă și duce la asemenea consecințe. Au fost foarte multe cazuri de tipul acesta, când, din anumite considerente de negjlijență, omul nu verifică, nu-și ia măsurile asiguratorii și lucrul sub tesiune duce la asemenea consecințe”, a declarat în cadrul unei intervenții televizate, secretarul de stat în Ministerul Energiei, Doru Vișan.

Reprezentantul Ministerului Energiei a precizat că duă explozia nu are legătură cu asigurarea condițiilor de muncă, aceastea fiind „asigurate în totalitate”.

