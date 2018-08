ANCHETĂ la Spitalul Universitar Bucureşti, după ce unul dintre răniții la mitingul din 10 august s-a infectat cu o bacterie

Spitalul Universitar Bucureşti a deschis o anchetă epidemiologică în Secţia de Chirurgie Plastică, după ce un pacient care a participat la mitingul din 10 august a fost externat, ulterior acesta depistând că era infectat cu bacteria Clostridium Difficile.

“Având în vedere faptul că în populaţia generală există purtători asimptomatici de Clostridium Difficile (între 5-15%), nu putem afirma cu certitudine că bărbatul nu face parte din această categorie de populaţie, iar în contextul unei imunităţi scăzute, această tulpină să se activeze”, se arată într-un comunicat de presă remis, marţi, de Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti.

Citește și: RCS&RDS, reacție-dinamită, după atacul dur lansat de Guvernul Dăncilă! Mesaj pentru toți abonații

Unitatea spitalicească menţionează că s-a dispus o anchetă epidemiologică în secţia unde a fost internat bărbatul.

“De asemenea, a necesitat antibioprofilaxie cu spectru larg pentru plaga de la nivelul coapsei, în cazul de faţă cu cefalosporine, iar acestea reprezintă actor de risc pentru infecţiila cu Cloristridium Difficile. (...) Precizăm că s-a dispus o anchetă epidemiologică în secţia de chirurgie plastică, unde pacientul a petrecut ultima parte a perioadei de spitalizare”, se mai arată în comunicatul de presă.

Citește și: O legendă a industriei românești, la un pas de groapă! Mai are doar patru angajați din aproape 3.000

Bărbatul, care a protestat la mitingul din 10 august, a declarat, pentru MEDIAFAX, că a ajuns la Spitalul Universitar de Urgenţă ce a căzut o grenadă lângă el şi a avut nevoie de două intervenţii chirurgicale pentru a-i restabili artera femurală.

“A căzut o grenadă lângă mine și mi-a perforat blugii, mi-a intrat un capac de plastic în mușchi, lângă artera femurală și m-au operat la spitalul universitar, în acea noapte la trei dimineața. Sâmbăta dimineața m-au externat, nouă zile am stat în spital. Am suferit două intervenții, una a fost în noaptea aceea, când mi-a scos capacul, și a doua a fost marți, 14 august, după ce am fost transferat la chirurgie plastică pentru a fi cusută, reparată rana. Am luat tratament cu antibiotic opt zile, în spital. Sâmbătă noaptea, după ce am fost externat, am început să am frisoane, febră, duminică la fel”, a declarat Doru Oprea, pentru MEDIAFAX.

Citește și: Investigație la sânge asupra fondurilor de pensii private! Decizie importantă după dezvăluirile făcute de consilierul premierului Dăncilă

Acesta a mai spus că, după ce s-a simțit rău, l-a contactat pe medicul care l-a externat, acesta sfătuindu-l să meargă la Spitalul de Boli Infecțioase din Timișoara pentru probe.

„Am fost, dar duminică (19 august, n.r.), din păcate, nu lucra nimeni și atunci luni dimineața m-am dus la un laborator privat de recoltare. Rezultatele au arătat că am acea bacterie, clostridium, și atunci imediat m-am dus iar la

Citește și: Carmen Dan reacționează! Jandarmeria a intrat în colimatorul șefei de la Interne

Spitalul de Boli Infecțioase pentru a primi tratamentul cu antibiotic și regim, pe care am început să îl iau de ieri. Deocamdată, eu mă simt bine, nu am mai făcut febră și frisoane. (...) Sunt două variante, acum care e adevărul nu știu. Eu nu cred nimic, sunt economist, sunt un om practic, cred doar în ce văd. Eu nu am acuzat spitalul. Eu am scris că m-am simțit rău, mi-am făcut analizele, am o bacterie și acum mă lupt cu ea. Dacă e cineva să caute adevărul, este Ministerul Sănătății, Corpul de Control, managerul spitalului. (...) Nu am nicio dovadă, până nu fac ei o anchetă internă, până nu face Ministerul, eu nu acuz spitalul fără să am nicio dovadă”, a mai declarat bărbatul.

Doru Oprea mai precizează că s-a prezentat, marți, la Institutul de Medicină Legală pentru a-i fi eliberat un certificat, după care intenționează să depună plângere penală împotriva celor care au coordonat „atacul din seara de vineri asupra cetățenilor”.

Citește și: Surpriza pregătită de Lia Olguța Vasilescu: Noua lege a pensiilor, modificată! Anunțul venit din interiorul Ministerului Muncii .