Scandal în Parlament, în grupul minorităţilor naţionale: Un cunoscut deputat a fost exclus - 'Nu este adevărat, nu este legal'

Deputatul Andi Grosaru a fost exclus din grupul parlamentar al minorităţilor naţionale, potrivit deciziei grupului, el susţinând că acest demers nu este legal.

"Vă aducem la cunoştinţă că în urma şedinţei din data de 9 iunie 2022, în unanimitatea voturilor celor prezenţi, domnului deputat Andi Gabriel Grosaru i-a fost retrasă calitatea de membru al grupul parlamentar minorităţilor naţionale", a anunţat, în plen, viceliderul grupului, Giureci-Slobodan Ghera.

Grosaru, care reprezintă Asociaţia Italienilor din România, a apreciat că decizia nu este legală.

"Ceea ce s-a anunţat nu este aşa pentru că, în conformitate cu art. 13 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, atât timp cât s-a participat la alegeri din partea unor organizaţii etnice, grupul parlamentar este compus din acele organizaţii care au participat la alegeri, inclusiv a persoanelor care reprezintă aceste organizaţii. Drept urmare, ceea ce s-a anunţat nu este adevărat, nu este legal", a spus deputatul.

În 7 iunie, Andi Grosaru, deputat în grupul minorităţilor naţionale, a afirmat de la tribuna Camerei Deputaţilor că a fost ameninţat de un coleg.

"Am luat cuvântul pentru o problemă personală. (...) În urmă cu jumătate de an mi s-a retras sprijinul politic din Comisia juridică pentru că am avut curajul să pun nişte întrebări cu privire la un proiect de lege care nu se afla pe ordinea de zi la acea vreme. (...) Nu s-a pus în discuţie calitatea de membru în Comisia pentru constituţionalitate şi de vicepreşedinte al acesteia, am făcut un act de onoare şi mi-am dat demisia. De asemenea, mi s-au adus o serie de ameninţări şi situaţia se perpetuează la nivelul grupului parlamentar al minorităţilor naţionale, comportament neadecvat, am înaintat inclusiv o plângere pentru ameninţare din partea unui coleg. Am solicitat, având în vedere că s-a aplicat o procedură inexistentă în regulament la adresa personală de a fi reconfirmat într-o comisie, în condiţiile în care eram membru în acea comisie", a precizat Grosaru.

El a adăugat că Biroul permanent al Camerei a trimis solicitările sale, spre soluţionare, grupului parlamentar al minorităţilor naţionale, care nu are în atribuţii aceste proceduri şi a cerut plenului să-i lămurească situaţia.

Andi Grosaru a fost ales deputat din partea Asociaţiei Italienilor din România - RO.AS.IT.