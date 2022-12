Andrea Petkovic va evolua într-un meci de retragere în faţa fanilor, în iunie 2023

Jucătoarea germană de tenis Andrea Petkovic, care în august şi-a anunţat retragerea, a declarat marţi că ar putea evolua, în vara anului viitor, într-un meci de adio, la Bad Homburg, scrie DPA,m potrivit Agerpres.

Organizatorii turneului WTA au menţionat că au avut o discuţie cu fosta jucătoare, care şi-a exprimat dorinţa de a-şi lua adio în faţa fanilor care au susţinut-o de-a lungul carierei."Acest meci de rămas bun va fi foarte important pentru mine, deoarece Bad Homburg este doar la o jumătate de oră distanţă de casa mea din Darmstadt. Acest lucru va face posibil ca întreaga mea familie, toţi prietenii mei, să fie prezenţi acolo", a spus Petkovic (35 ani).Andrea Petkovic a spus adio tenisului după eşecul din luna august suferit în faţa campioanei olimpice en titre, elveţianca Belinda Bencic (2-6, 6-4, 4-6), în primul tur la US Open.Petkovic a cucerit şapte titluri WTA la simplu pe parcursul carierei sale, atingând cea mai înaltă poziţie în clasamentul mondial în 2011 (locul 9)."Iubesc în continuare tenisul şi încă mai am o cantitate enormă de pasiune pentru acest sport. Însă corpul nu-mi mai permite să joc tenis în modul în care doresc să-l joc, să mă antrenez aşa cum vreau să mă antrenez, pentru a putea disputa un sezon complet", declara atunci Petkovic. "În ultimele patru săptămâni am jucat cu analgezice şi antiinflamatoare. Asta a fost doar o parte din ceea ce m-a făcut să decid să nu mai continui, nu lipsa de pasiune sau dorinţa de a juca. Deci, cred că asta a fost partea cea mai tristă, într-un fel", declara ea atunci.Andrea Petkovic a fost semifinalistă la Roland Garros în 2014, atingând totodată sferturile de finală la Australian Open şi US Open în 2011.