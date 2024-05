Andrei Caramitru a explodat: Îl susțin pe Burduja! Nicușor Dan oricum nu face nimic

Andrei Caramitru, fostul consilier al liderului USR Dan Barna, spune că îl susține în cursa pentru Primăria Capitalei pe Sebastian Burduja, candidatul PNL. Și Cristian Popescu Piedone susține că Sebastian Burduja are toate șansele să ajungă cu el în finala pentru primărie.

"Știu ca mulți sunt extrem de supărați ca nu îl susțin pe ND și ca îl susțin pe Burduja. Aș fi un ticalos.

Va explic uman și rațional vorbind câteva discuții avute cu cei doi.

Cu ND - pe care l-am sustinut data trecuta. Imediat dupa ce a fost ales - m-a sunat Violeta Alexandru (șefa pe PNL pe București atunci, acum e in FD, o tipa super ok) sa dau sfaturi. Eu am zis atunci asa - focus pe centru , pe reabilitare și fațade. Dacă reușește să facă ceva vizibil o schimbare reală la asta (ca Bolojan în Oradea) - nu are cum să nu fie votat iar in 4 ani. Și extrem de repede schimbare regulamentele să se facă construcții ok de acum încolo și să fie predictibilitate. Plus parcurile să fie impecabile .

Am vorbit total degeaba . După - am scris astea pe FB de zeci de ori ca am zis domne poate asculta. Am vorbit cu oameni apropiați teoretic de el. Am vorbit cu USR si PNL (care l-au susținut în consiliu). Toți - ziceau ca omul nu e normal , ca nimeni nu poate discuta nimic cu el, ca sta blocat singur în birou ca e de bezna minții.

Cu Burduja - omul a preluat de la mine sau de la alții 2 idei ca exemplu. 1) parcul din jurul Casei Poporului (propus inițial de usr altfel, dar după aia au uitat nu au făcut nimic deh) și 2) ideea de pădure Băneasa protejată parc (asta a venit inițial de la ONG-uri). A și făcut proiect tehnic pe ele (vedeți mai jos). Omul ascultă de sfaturi bune, se consultă cu oameni care se pricep, are o echipă . E ok.

Așa ca - spuneți-mi voi cum să îl susțin pe ND și de ce. Ca oricum nu face nimic, putem urla mii si mii de oameni, putem da idei planuri tehnice orice - e degeaba total - pe el nu il intereseaza decat ideile lui fixe și putine din cap atât .

Asta e. E nevoie de o schimbare și de un primar normal la cap, atât .

(Mai jos - planurile tehnice pentru cele 2 idei propuse de Burduja - mi se par foarte ok și sunt super fezabile nu costă mare lucru, se fac lejer în 2 ani)".