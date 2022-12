Andrei Caramitru acuză Austria de sabotarea economiei românești: 'Să vorbim de OMV Petrom. Dau și un nume și cine trebuie luat la întrebări'

Andrei Caramitru continuă seria atacurilor la adresa austriecilor. De această dată, Caramitru vorbește despre situația de la OMV Petrom și susține că „există suspiciuni de sabotare a economiei României și de furt generalizat”. „Dau și un nume și cine trebuie luat la întrebări - Christopher Veit, șeful pe explorare si productie, austriacul cu cel mai important job acolo”, spune Caramitru, care ridică mai multe semne de întrebare. Reacția acestuia vine în contextul în care Austria s-a opus deschis aderării României la Spațiul Schengen.

„Sa vorbim un pic de OMV PETROM. Si dau si un nume. Si cine trebuie luat la întrebări - Christopher Veit, șeful pe explorare si productie, austriacul cu cel mai important job acolo. Pentru ca exista suspiciuni de sabotare a economiei Romaniei si de furt generalizat.

1) Strategia publica a OMV este de a investi in petrochimie. Însă doar in Austria, nu la Petrom. Cum se explica asta? De ce in Austria care nu produce gaze si nu in Romania care produce? Nu cumva ca sa penalizeze România si acționarii minoritari?

2) este adevărat ca OMV a șantajat guvernul românesc ca NU va exploata gazele din Marea Neagră decât dacă ajung la Viena la Borealis? Cu argumente mincinoase ca doar așa poate găsi finantare? Nu ar insamna asta prejudicierea acționarilor minoritari din Ro? Nu e contrar legii?

3) de ce Petrom a tăiat producția de gaze si petrol la jumătate de la privatizare pana acum? De ce a tăiat pe gaze MAI MULT decât Romgaz, deși au resurse financiare mai importante? De ce fix înainte de război? Cumva a fost cerut asta de Gazprom?

4) este adevărat ca pe zona de trading OMV a redus importurile de diesel pentru romania si Balcani ? Iarăși - nu cumva e la ordinul lui Putin ca sa creeze criza energetică aici?

5) este adevărat ca tot procurement-ul este decis la Viena si nu la Petrom? Ceea ce e contrar legilor de corporate Governance, si ilegal?

6) este adevărat ca Petrom a fost forțat sa cumpere pe zeci, sute de milioane, “consultanta” de la firme decise in Viena fără nici un proces competitiv? Care nu au facut dupa nimic? De ce si unde s-au dus banii?

7) este adevărat ca in multe cazuri echipamentele cumparate de petrom la decizia OMV sunt cumparate de la intermediari obscuri din offshore-uri la prețuri umflate de 3-5-10 ori? De ce si unde se duc banii?

8) de ce Petrom a angajat rude ale politicienilor vechi si noi de prin Romania, la salarii mega umflate? Nu cumva ca sa cumpere protectie?

E doar un teaser asta. Revenim cu chestii mai precise in viitorul apropiat”, scrie Caramitru pe Twitter.