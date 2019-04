Andrei Caramitru face SHOW pe Facebook - După IEȘIREA cu Holocaustul, Caramitru își cere scuze public

Consilierul liderului USR Dan Barna, Andrei Caramitru, revine cu precizări după postarea în care a folosit termenul Holocaust și catre a inflamat o parte a opiniei publice.

"Mai devreme azi am scris un text despre costul corupției in România anilor blestemați pe care îi trăim. O mare tragedie pentru noi - suntem a 2-a țară după Siria ca exod al populației, avem cea mai mare rată a mortalității din UE. Ne dispare populația unui oraș mare în fiecare an.

Din păcate am folosit un termen pe care nu trebuia să îl folosesc - “holocaust”. Pentru mine Holocaustul este simbolul absolut al răului și, din greseală, l-am folosit inițial pentru a descrie durerea prin care trecem. Însă - evident - situația noastră nu poate fi comparată cu adevăratul Holocaust. Am șters cuvântul și înlocuit cu un termen generic (“genocid”), după primele atenționări primite.

Imi cer scuze pentru referința inițială - nu am avut nici cea mai mică intenție de a minimiza ororile întâmplate. M-au durut comentariile prin care se insinua că aș fi fundamental insensibil la ce s-a întâmplat atunci. Am vizitat Auschwitz și, recent, muzeul Holocaustului din Berlin, am citit în ultimii ani multe mărturii ale supraviețuitorilor. Știu in detaliu și m-am exprimat și asupra rolului Statului Român in acele timpuri - pentru că societatea noastră nu își recunoaște suficient vina in ororile nazismului. Am militat recent pentru educatia civică și morală (pe modelul Statului German care și-a recunoscut vina) și am vorbit despre importanța luptei împotriva oricărui regim ne-democratic și totalitar.

Cred că este o lecție bună nu doar pentru mine dar și pentru noi toți - folosim prea des aceste referințe in limbajul curent fără să ne dăm seama de consecințe. Dear Ambassador David Saranga - all my apologies", scrie Andrei Caramitru pe Facebook.