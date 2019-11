Andrei Caramitru îl somează pe Dacian Cioloș să clarifice declarația lui Macron despre Rusia

Andrei Caramitru, membru în comisia comună USR-PLUS pentru politici publice, i-a cerut liderului PLUS, Dacian Cioloș, să clarifice urgent afirmațiile președintelui Franței, Emmanuel Macron, legate de rachetele din Europa. USR, PLUS și Macron sunt în aceeași barcă europeană.

„E o problema extrem extrem de gravă. USR din câte știu are o perspectiva clară. Barna a spus in campanie ca nu putem colabora cu Rusia și China. Ciolos trebuie sa clarifice urgent. Susține acordul România-SUA semnat? Susține ca Rusia este pericol strategic pentru România? Altfel eu personal am o mare problema. Și voi comunica in consecință. Nu pot fi asociat cu o poziționare pro-Rusia. Și - sa fie clar - mesajul asta e scris din poziția mea de membru al comisiei de politici publice comuna USR-PLUS. E o postare formală asta. O cerința directa către Dacian Cioloş”, a scris Caramitru pe Facebook.

Emmanuel Macron a negat că a acceptat propunerea rusă privind instituirea unui moratoriu asupra desfăşurării de rachete cu rază scurtă şi medie de acţiune în Europa, dar a spus că este important ca iniţiativa Kremlinului să nu fie pur şi simplu respinsă.

'Franţa nu a acceptat absolut' deloc această propunere, dar 'noi o considerăm ca bază de discuţii, nu ar trebui doar să o respingem. Să fim serioşi, vorbim despre securitatea Europei', a zis Macron.

Kremlinul a declarat că preşedintele Macron a răspuns la iniţiativa Moscovei privind impunerea unui moratoriu asupra desfăşurării de rachete în Europa.

Rusia a propus un moratoriu asupra desfăşurării de rachete cu rază medie şi scurtă de acţiune în Europa după încetarea oficială a Tratatului IFN în august. NATO calificase această propunere făcută de preşedintele rus Vladimir Putin drept una care nu ar trebui luată în seamă, întrucât Rusia ar fi desfăşurat deja rachete care cad sub incidenţa IFN în partea europeană a Federaţiei Ruse, ceea ce Moscova neagă.

'Desigur, răspunsul (lui Macron) nu este detaliat. Dar, cel puţin, aceasta a exprimat o înţelegere pentru preocuparea (Rusiei) şi şi-a exprimat dorinţa pentru dialog' cu privire la acest subiect, a afirmat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de Interfax. Peskov a spus că preşedintele rus Vladimir Putin ar putea aborda această chestiune în marja negocierilor de la Paris, preconizate pentru 9 decembrie, în problema conflictului din estul Ucrainei.