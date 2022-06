Andrei Caramitru își ia la țintă foștii colegi, Nicușor Dan și Clotilde Armand: 'E clar că nu mai au ce căuta în pozițiile astea'

Andrei Caramitru, fost consilier al lui Dan Barna, e total dezamăgit de modul în care își fac treaba primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, și primarul Sectorului 1, Clotilde Armand.

Dezamăgit de modul în care arată Sectorul 1 și Capitala, Caramitru vrea ca alți oameni să-i înlocuiască pe „Nicu și Clotilde”, persoane care, spune el, să fie minim competente.

„Eu stau in Bucuresti – cel mai bogat oras din România. In Dorobanti/Aviatorilor, cel mai scump cartier din Bucuresti. primarul general si cel de sector vin ”de la noi”.

Degeaba total, deși bugetele sunt enorme. nimic zero făcut pe nici o strada din toate cele pe care ma plimb (de la Universitate pana la Charles de Gaulle) sau in vreun parc – zona zero totuși, cartea de vizita a orașului. Doar 2 bloculețe refăcute un pic in Pta Dorobanti. Măcar o tufă de flori in plus, un Cos de gunoi nou, o iarba tăiată intr-un parc, o strada pe care sa fie ridicate mașinile parcate aiurea. Un trotuar refăcut. Ceva orice cât de mic. Din contra – e totul din ce in ce mai in paragină. E vai de lume.

Așa ceva este peste puterile mele de intelegere. O fi prostie, rea-voința, incapacitate totala de a gestiona ceva, nu știu. Ca bugete pentru chestii așa de simple sunt, hai sa fim serioși – si nu e nevoie de studii de fezabilitate, de nimic nu e nevoie. Trebuie doar sa și vrei sa faci ceva si sa nu lași orașul sa arate ca o albie de porci.

E clar ca Nicu si Clotilde nu mai au ce cauta in pozițiile astea. Îmi pare rau sa o spun, dar asta e. Sa vina naibii cineva care e macar minim competent, ceva basic la nivel Gâgă, oricine cât de cât normal.

Ps: nu are treaba asta cu politica. Sa repari gropi si sa ridici mașini nu are nici o legătura la ce partid ai card. E deja irelevant. trebuie sa fi competent si sa nu fi nesimțit, atât”, este mesajul lui Andrei Caramitru, potrivit bugetul.ro.