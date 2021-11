Andrei Caramitru PROFEȚEȘTE rezultatul alegerilor din 2024: Se va întâmpla în direcția asta, NU în direcția habotnică expirată

Andrei Caramitru, fostul consilier al lui Dan Barna, e convins că alegerile din 2024 vor fi o adevărată supriză în materie de preferințe ale electoratului. Același Caramitru critică extrem de dur conducerea USR, și susține că Dacian Cioloș nu este un bun comunicator.

"Maia Sandu, cu studii de top in SUA, a câștigat alegerile in Moldova cu un partid nou anti-corupție. Ieri - un partid anti-corupție înființat acum câteva săptămâni de 2 absolvenți de Harvard a câștigat alegerile in Bulgaria. Vorbim de țări mai puțin dezvoltate decât România, cu o populație si mai complicata decât la noi. In 2024 cel târziu se va întâmpla ceva si in România in direcția asta (nu in directia habotnică expirată - care scârțâie rău chiar in Ungaria si Polonia). Veți vedea", scrie Caramitru pe Facebook.