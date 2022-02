Andrei Caramitru 'rezolvă' scandalul: 'Dacian Cioloș NU are ce căuta la șefia USR. Nu poți pune un conțopist să conducă un război. Trebuie să vină Drulă'

Andrei Caramitru, fost consilier al lui Dan Barna, oferă soluția în scandalul general din fostul său partid. Acesta afirmă că Dacian Cioloș nu ar trebui să fie președintele USR, pentru că lumea pur și simplu nu îl place și este incapabil să atragă voturi. În locul acestuia, la conducerea USR ar trebui să vină Cătălin Drulă, susține Caramitru. O eventuală rupere a aripii PLUS din USR nu ar fi o mare pierdere, mai afirmă Andrei Caramitru, pentru că niciunul dintre apropiații lui Cioloș nu are potențial electoral.

„E scandal mare in USR. Era inevitabil. O reașezare e esențială altfel cad in irelevanță totală. Au o soluție - dar trebuie luate decizii rapid.

Reașezarea asta trebuie sa plece de la cetățeni, de la votanți. Ce vor oamenii ? Vor următoarele:

- Vor un lider puternic, combativ si comunicativ. Așa funcționează societatea noastră. Sa nu uitam - 85% din populație NU are studii universitare, 70% din votanții USR de la europarlamentare NU aveau studii universitare. “Bula” hiper-educata urbană e mult prea mică - trebuie sa poți vorbi cu toată lumea

- Vor ca USR sa se lupte in opoziție, sa captureze nemulțumirile oamenilor si sa vina cu soluții simplu de explicat. Asta au făcut in perioada Dragnea. Acum nu mai vin cu nimic.

- Vor sa existe un partid puternic pro-UE/NATO in opoziție, care are șanse sa ajungă la guvernare. Altfel e ceva steril.

Bun. Ce înseamnă asta :

- Dacian Ciolos, un om ok altfel, NU are ce căuta la șefia USR. Omul nu aduce nici un vot, nici o energie, nimic. Tot ce a atins s-a prăbușit (a fost prim ministru - după a venit Dragnea pentru ca prea puțini l-au plăcut ca lider; a ajuns la șefia USR - intenția de vot a căzut; a fost sef la Renew in Bruxelles - a cam fost dat afara si acolo). Lumea pur si simplu nu îl place, orice ar face - are un grad de încredere catastrofal (e pe la 11-13 la suta doar, de vreo 3-4 ori sub Rafila sau Ciucă). Omul nu funcționează politic. Nu poți pune un contabil, un conțopist sa conducă un război. Înțelegeți o dată asta

- Trebuie sa vina Drulă - e singurul acolo care are potențial si știe sa comunice. Omul vine din mediul privat, a lucrat in Silicon Valley, are banii lui făcuți cinstit nu de la stat, a fost un ministru foarte bun. E mult mult peste Dacian, Dan sau altcineva

- Temele interne (art 3b din statut, facțiunea x sau y, compoziția BN) - NU interesează pe nimeni. Oamenii vor sa vadă ca se lupta, ca sunt prezenți, comunicare în forță. Bucătăria interna e irelevantă.

Acuma. Nu e nici o tragedie dacă Ciolos pleacă el sau e dat afara (si pleacă cu ceilalți din jurul lui). Nimeni din echipa lui nu are potențial electoral real, sunt niște necunoscuți, niște mini-tehnocrați bruxelezi. Nu vor mai intra in parlament, asta e, nici o pagubă. Aia deștepți care nu sunt yes-manii lui Ciolos cred ca vor rămâne in USR si își pot negocia smart viitorul (Vlad Voiculescu, Ramona Strugariu si încă câțiva). Si - sa nu uitam - nu e nimic ciudat sa schimbi un sef de partid - se întâmpla frecvent si la noi si in toate țările. E normal - interesul general primează, când cineva nu funcționează îl schimbi punct”, scrie Caramitru pe Facebook.