Andrei Cristea, la prezentarea oficială în funcţia de antrenor la Poli Iaşi: E o responsabilitate mare, situaţia nu e deloc uşoară

Jucătorul Andrei Cristea (36 de ani) a declarat, luni, în conferinţa de presă online în care a fost prezentat oficial în funcţia de antrenor principal al echipei CSM Poli Iaşi, că preluarea postului reprezintă o foarte mare responsabilitate deoarece situaţia echipei aflată acum pe ultimul loc în Liga I de fotbal nu este deloc una uşoară, anunță AGERPRES.

Instalat la 31 ianuarie în locul lui Daniel Pancu, Andrei Cristea nu a putut fi prezentat oficial fiind în carantină în acea perioadă după infectarea cu COVID-19.

"Mulţumesc pentru onoarea acordată de a antrena această echipă, echipa unde am petrecut cele mai frumoase şi mai multe momente. Este o responsabilitate foarte mare pentru că situaţia echipei nu e deloc uşoară. Dar am mare încredere în grupul de jucători şi în staff-ul meu. Vom avea multe de pus la punct. E un avantaj foarte mare faptul că îi cunosc foarte bine pe foştii mei colegi, actualii elevi. Este un drum greu de la jucător la antrenor, nu ştiu dacă m-am gândit vreodată. Dar prin ce am făcut pe teren am încercat să ajut echipa. Acum este o altă poziţie şi clar o nouă provocare. Dacă echipa s-ar fi aflat pe o poziţie superioară în clasament mi-ar fi fost greu să accept. Dar ţinând cont că suntem într-o situaţie grea nu am putut să refuz, să mă dau la o parte. Nu sunt un laş", a precizat Cristea.

"Mulţi dintre jucători au fost şi ei uimiţi, unii m-au rugat să joc în continuare, mi-au spus că sunt foarte important pentru ei în teren. Nu sunt genul care să spună că le ştie pe toate, învăţ... marele avantaj este că eu cunosc calităţile şi defectele acestui lot de jucători. Ştiu foarte bine ce vestiar este, ce trebuie să cer şi am mare încredere în ei. Nu este o misiune imposibilă, am văzut reacţia băieţilor începând cu meciul cu Sepsi. Nimeni nu se mulţumeşte cu această situaţie, văd în ochii lor dorinţa, iar în condiţiile astea pentru mine este cu atât mai uşor. Pentru mine este un avantaj că acum urmează meciul de Cupă. Ne revin mulţi jucători după ce au fost infectaţi cu COVID, dar şi după accidentări, iar pentru mine cel mai bun antrenament este jocul. Eu voi analiza acest meci cu Petrolul cu gândul la partida cu Astra din campionat", a adăugat el.

Andrei Cristea a menţionat că va continua să joace, dar numai dacă va fi nevoie de prezenţa sa în teren: "Am acceptat postul de antrenor cu inima deschisă, mi-aş dori din tot sufletul să nu mai fie nevoie de mine pe teren. Dar dacă va fi nevoie voi pune umărul şi în teren. Acum trebuie să mă rup puţin de ce a fost, din noua postură unele lucruri sunt chiar opuse".

Noul antrenor exclude retrogradarea în Liga a II-a la finalul actualului sezon, în ciuda locului ocupat în prezent de CSM Poli Iaşi. "Clasamentul este încă strâns, sunt multe meciuri de jucat. Le-am spus băieţilor că vreau să urcăm şi să nu ne mai uităm în urmă. Exclud retrogradarea, sunt încrezător şi implicat în acest proiect. Am mare încredere că vom reuşi să evităm retrogradarea. Poli va termina campionatul pe o poziţie care să ne permită să jucăm şi în sezonul viitor pe prima scenă fotbalistică. Împreună vom reuşi. Este o problemă faptul că am primit foarte multe goluri, dar eu când vorbesc de apărare vorbesc de toată echipa. Vom analiza şi vom încerca de la meci la meci să arătăm altfel. Voi discuta cu cei din conducere pentru că în această perioadă mai doresc câteva achiziţii", a precizat Cristea.

Prezent la conferinţa de presă, preşedintele clubului moldovean, Ciprian Paraschiv, a declarat că Poli Iaşi a câştigat un antrenor şi este încrezător în calităţile lui Andrei Cristea.

"Andrei Cristea este cea mai reprezentativă persoană din cadrul clubului după 1989, cel mai important jucător al Iaşului... şi sunt extrem de fericit că am şansa de a lucra cu el şi în noua postură. Sunt foarte încrezător cum se vor derula lucrurile pe viitor. Din punctul meu de vedere Poli Iaşi a câştigat un antrenor. El a trecut primul examen, mă refer la ultimul meci. Nu i-a fost uşor din faţa televizorului să facă schimbările inspirate şi să schimbe un sistem de joc... iar la final să obţinem un rezultat", a afirmat preşedintele.

"Rolul prioritar va fi cel de antrenor, dar dacă va fi cazul să intre şi în teren va fi la latitudinea lui. Dar proporţia de antrenor va fi mare, undeva la 85%. Pe Poli o văd mult mai sus în clasament la finalul sezonului regulat. Andrei are un contract pe un an şi jumătate, şi-a asumat un proiect durabil, un proiect de dezvoltare şi sperăm ca împreună să ducem clubul ăsta pe drumul pe care ni-l dorim. Şansele de salvare de la retrogradare sunt mult mai mari decât în finalul sezonul trecut", a adăugat Ciprian Paraschiv.

Atacantul Andrei Cristea (36 ani) a fost numit la 31 ianuarie în funcţia de antrenor al echipei de fotbal CSM Politehnica Iaşi în locul tehnicianului Daniel Pancu.