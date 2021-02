Florin Cîțu DĂ BOMBA! PRIMUL SPOR care li se va TĂIA bugetarilor: Am descoperit sporuri de care nu știam că există

Premierul Florin Cîțu a anunțat că bugetarii vor rămâne fără sporurile pe care le primesc în prezent. Cîțu spune că unele sporuri sunt inutile, iar altele sunt acordare fără criterii de performanță.

Citește și: Ministrul Muncii a făcut ANUNȚUL: ce se întâmplă cu pensiile speciale din România

"Am terminat acea analiză. Am descoperit sporuri despre care nu știam că există și în care legislația nu e respectată în ceea ce privește suma sporurilor. Urmează legea salarizării unitare pe care o vom modifica în acest an. Cea mai mare corectură din lege e că se va face legătura între performanță și venit. Vom introduce și criterii de performanță și putem să dăm și sporuri", a declarat Florin Cîțu.

"Aceste sporuri de condiții vătămătoare vor dispărea. Anul acesta vom începe cu o limitare și de anul viitor vom modifica legea", a mai spus Cîțu.